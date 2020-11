Ukraiński dron Bayraktar TB2 o zwiększonym zasięgu sterowania na manewrach wojskowych

Informacje dotyczące udziału ukraińskich dronów Bayraktar TB2 w manewrach wojskowych potwierdzają, że bezzałogowce te przeszły modyfikację zwiększającą ich zasięg sterowania.

W tym tygodniu ukraińskie siły powietrzne prowadziły ćwiczenia nad poligonem Szyrokij Łan w obwodzie mikołajewskim. Brały w nich udział m.in. drony uderzeniowo-rozpoznawcze Bayraktar TB2. Ukraiński portal „Defense Express” podał z kolei, że w manewrach bierze udział również 28. samodzielna brygada zmechanizowana, a celem ćwiczeń jest m.in. koordynacja działań i interakcja między różnymi formacjami wojskowymi: piechotą, pojazdami opancerzonymi, artyleria oraz bezzałogowce.

Według relacji korespondenta portalu Dumskaja, w poniedziałek rano jeden z takich dronów wystartował z bazy sił powietrznych Starokonstantynow w obwodzie chmielnickim, po czym krążył nad poligonem przez ponad 4 godziny. Loty miały odbywać się na wysokości 5 800 metrów. Podobnie było we wtorek, gdy dron wystartował już z lotniska Kulbakyne w Mikołajewie.

W mediach zwraca się uwagę, że z uwagi na odległość między Starokonstantynowem a poligonem, wynoszącą blisko 500 km, opisywana sytuacja potwierdza, że używane przez Ukrainę drony Bayraktar TB2 przeszły modyfikację zwiększającą ich zasięg sterowania.

Przypomnijmy, że miesiąc temu pisaliśmy, iż według ukraińskich mediów zasięg sterowania tureckimi dronami uderzeniowo-rozpoznawczymi Bayraktar TB2 został podwojony. O ile wcześniej maksymalny zasięg transmisji danych z naziemnego stanowiska sterowania do drona lecącego w powietrzu wynosił 150 km, teraz został on podwojony, do 300 km – bez użycia dodatkowych anten i przekaźników. Już wcześniej podawano, że bezzałogowce tego typu przy wykorzystaniu dodatkowych stacji naziemnych mogą zwiększyć zasięg kontroli-sterowania do tysiąca kilometrów. Mogą pozostawać w powietrzu do 24 godzin, a ich maksymalny zasięg lotu wynosi 4 tys. km. Zaznaczono, że modernizacja może zostać zastosowana nie tylko w nowych egzemplarzach Bayraktar TB2, ale też w już wyprodukowanych i dostarczonych odbiorcom. Portal „Defense Expess” wyrażał przypuszczenie, że nowe, ulepszone drony z większym zasięgiem sterowania zostaną zaproponowane ich zagranicznym użytkownikom, czyli również Ukrainie.

Jak pisaliśmy niedawno, jeszcze przed końcem roku Ukraina chce zamówić nową partię tureckich dronów rozpoznawczo-uderzeniowych Bayraktar TB2. Mają pomóc w monitorowaniu i obronie wybrzeża morskiego na południu, będąc m.in. „oczami” dla systemów rakiet przeciwokrętowych Neptun. Przy tej okazji, ukraińskie media pisały, że zasięg komunikacji między stanowiskiem sterowania a dronem Bayraktar TB2 został zwiększony do 300 km, bez zastosowania dodatkowych anten czy retransmitorów sygnału.

W 2019 roku Ukraina zakupiła pierwszą partię 6 tureckich dronów Bayraktar TB2 wraz z trzema stacjami kontrolnymi i bombami kierowanymi w ramach kontraktu wartego 69 mln dolarów. Maszyny te trafiły do 383. brygady aparatów zdalnie sterowanych. Ukraiński resort obrony zamierza zakupić więcej tych bezzałogowców.

Przypomnijmy, że w październiku pisaliśmy, że ukraiński resort obrony planuje pozyskać kolejnych 48 tureckich bezzałogowców Bayraktar TB2. Trwają rozmowy ws. zlokalizowania ich produkcji na Ukrainie. Zgodnie z oficjalną wizją rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy, ukraiński resort obrony planuje zakup 6-12 kompleksów Bayraktar TB2, czyli 6-12 stanowisk kontroli i 3-4 bezzałogowców na każdy kompleks. Łącznie chce pozyskać 48 takich bezzałogowców.

Jak pisaliśmy, w maju br. na Ukrainie odbyły się loty szkoleniowe Bayraktar TB2. Ukraińscy dygnitarze zaznaczali, że maszyny te mogą prowadzić działania rozpoznawcze nad pozycjami przeciwnika, przebywając w powietrzu nawet 24 godziny oraz precyzyjnie niszczyć cele z wysokości 7 km. Ich uzbrojenie stanowią zaawansowane, precyzyjne rakiety do niszczenia sprzętu wojskowego, a także fortyfikacji. Bayraktar TB2 ma też posiadać zdolność niszczenia celów na morzu. W ostatnich miesiącach o tych tureckich dronach zrobiło się głośniej za sprawą ich działań podczas konfliktów w Syrii oraz w Libii. Na skuteczność działania tych bezzałogowców zwracali uwagę także rosyjscy korespondenci wojenni. W ostatnim czasie drony te były z powodzeniem wykorzystywane przez stronę azerską podczas walk z Ormianami w rejonie Górskiego Karabachu.

