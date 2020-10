Ukraina chce pozyskać blisko 50 tureckich dronów rozpoznawczo-uderzeniowych Bayraktar TB2

Ukraiński resort obrony planuje pozyskać kolejnych 48 tureckich bezzałogowców Bayraktar TB2. Trwają rozmowy ws. zlokalizowania ich produkcji na Ukrainie.

W opublikowanej w poniedziałek rozmowie z serwisem LB.ua, dyrektor firmy Ukrspeceksport, Wadym Nozdria powiedział, że trwają negocjacje dotyczące zakupu kilkudziesięciu kolejnych dronów rozpoznawczo-uderzeniowych produkcji tureckiej Bayraktar TB2 i zlokalizowania budowy tych bezzałogowców na Ukrainie.

Przedstawiciele Ukrainy i Turcji uzgadniają wzajemne zobowiązania w sprawie wypełnienia nowego, wspólnego przedsiębiorstwa aktywami i gwarantowanymi, pierwszymi zamówieniami.

Zgodnie z oficjalną wizją rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy, ukraiński resort obrony planuje zakup 6-12 kompleksów Bayraktar TB2, czyli 6-12 stanowisk kontroli i 3-4 bezzałogowców na każdy kompleks.

„Tak więc, Ukraina planuje otrzymać 48 bezzałogowców, jakie ministerstwo obrony planuje wprowadzić na stan uzbrojenia Sił Zbrojnych” – powiedział Nozdria.

Ukraina nabyła od Turcji 6 dronów Bayraktar TB2 w 2019 roku, wraz z trzema stacjami kontrolnymi i bombami kierowanymi. Kontrakt miał wartość 70 mln dol.

Jak informowaliśmy, w tureckich mediach pojawiły się informacje o planach Ukrainy dotyczących zakupu jeszcze jednej partii tureckich dronów rozpoznawczo-uderzeniowych Bayraktar TB2. Temat ten był dyskutowany podczas oficjalnej wizyty ministra obrony Turcji Hulusiego Akara w Kijowie.

Ukraińskie media zwracają uwagę, że jest to „dość duża partia”, biorąc pod uwagę, że w czerwcu tureckie struktury siłowe dysponowały 107 takimi dronami. Ponadto, przyjmuje się, że produkcja nowych dronów będzie odbywać się na Ukrainie. Szef Ukrspeceksportu przekonuje, że dzięki temu koszt każdego zestawu będzie o 35 proc. niższy, w tym biorąc pod uwagę import części, które Turcja sama kupuje. Dodał, że obecnie wybierane jest miejsce na zlokalizowanie produkcji.

Nozdria powiedział też, że na razie trwa sprawdzanie już nabytych dronów w toku eksploatacji, szczególnie w kwestii ich odporności na bardziej surowe warunki klimatyczne. Zaznaczył, że dalsza sprzedaż bezzałogowców Bayraktar TB2 przez Turcję zależy bezpośrednio od tej próbnej eksploatacji. Według niego, ich producent, Baykar Makina, jest gotów do inwestowania na Ukrainie, rozwijania wspólnych projektów i włączania w prace ukraińskich specjalistów. Co więcej, w przypadku utworzenia na Ukrainę ośrodka produkcji tureckich dronów, nie można wykluczyć, że produkowane tam maszyny będą w jakiś sposób różnić się od oryginału, ale zarazem będzie możliwy ich eksport do innych krajów. Obecnie istnieje porozumienie między Turcją a Ukrainą, zgodnie z którym Ukraińcy nie będą jednak kierować pod tym względem uwagi na kraje, które już korzystają z tureckich dronów, takich jak np. Azerbejdżan.

W lipcu br. pisaliśmy, że w ciągu poprzednich 18 miesięcy, wartość eksportu produktów ukraińskiej zbrojeniówki do Turcji wyniosła 40 mln dol. Trwają też prace nad wspólnymi, ukraińsko-tureckimi projektami ze sfery zbrojeniowej.

O tym, że produkowane w Turcji drony rozpoznawczo-uderzeniowe Bayraktar TB2 są już testowane przez ukraińską armię, informowaliśmy ponad rok temu. Jak pisaliśmy, w maju br. na Ukrainie odbyły się loty szkoleniowe Bayraktar TB2. Ukraińscy dygnitarze zaznaczali, że maszyny te mogą prowadzić działania rozpoznawcze nad pozycjami przeciwnika, przebywając w powietrzu nawet 24 godziny oraz precyzyjnie niszczyć cele z wysokości 7 km. Ich uzbrojenie stanowią zaawansowane, precyzyjne rakiety do niszczenia sprzętu wojskowego, a także fortyfikacji. Bayraktar TB2 ma też posiadać zdolność niszczenia celów na morzu. W ostatnich miesiącach o tych tureckich dronach zrobiło się głośniej za sprawą ich działań podczas konfliktów w Syrii oraz w Libii. Na skuteczność działania tych bezzałogowców zwracali uwagę także rosyjscy korespondenci wojenni. W ostatnim czasie drony te są z powodzeniem wykorzystywane przez stronę azerską podczas walk z Ormianami w rejonie Górskiego Karabachu.

Drony Bayraktar TB2 mają 6,5 m długości i 12 m rozpiętości skrzydeł. Maksymalna masa startowa to 630 kg, mogą osiągać prędkość 222 km/godz. i pułap maksymalny ponad 8200 metrów (pułap praktyczny to 6750 m). Ich maksymalny zasięg to ponad 150 km, przy długotrwałości lotu 24 godziny (prędkość przelotowa – 130 km/godz.). Drony te mają ładowność 55 kg i mogą przenosić m.in. kierowane bomby naprowadzane laserowo ogólnego przeznaczenia MAM-L i MAM-C produkcji Roketsan o zasięgu do 8 km, najpewniej także przeciwpancerne pociski kierowane dalekiego zasięgu UMTAS/Mizrak-U.

Na początku lipca br. jeden z wchodzących w skład ukraińskiej armii tureckich dronów uderzeniowych Bayraktar TB2 po raz pierwszy został wykorzystany podczas manewrów wojskowych, m.in do celów rozpoznawczych i do ataku na ważny cel przeciwnika. Do zniszczenia celu przy pomocy bezzałogowca wykorzystano turecką bombę precyzyjną naprowadzaną laserem MAM-L, w wariancie z głowicą termobaryczną. Może ona razić cele na dystansie do 8 km z dokładnością do jednego metra. Atak drona został zarejestrowany przez ukraińską agencję Defense Express. Jak zaznacza, sądząc po rozmiarach umownego celu, była to symulacja ataku na wóz dowódczo-sztabowy przeciwnika, którego zniszczenie doprowadziło do dezorganizacji w szeregach umownego przeciwnika, pozostawiając go bez dowództwa. Ponadto, dron Bayraktar TB2 był wykorzystywany m.in. do naprowadzania artylerii.

