Media: Armenia analizuje możliwości przeciwdziałania tureckim dronom [+FOTO]

Jak wynika z udostępnionych w mediach informacji, w ministerstwie obrony Armenii odbyła się narada ws. możliwości wykorzystania tureckich dronów przez siły Azerbejdżanu. Mieli w niej wziąć udział także rosyjscy wojskowi.

Sprawę opisuje ukraiński serwis „Defense Express”. Zwraca uwagę na fotografię, jaka pojawiła się w mediach społecznościowych. Przedstawia ona naradę operacyjną z Ministerstwie Obrony Armenii, podczas której omawiano kwestię możliwości przeciwdziałania przez armeńskie siły zbrojne tureckim dronom rozpoznawczo-uderzeniowym Bayraktar TB2.

Na zdjęciu widać grupę armeńskich wojskowych siedzących za stołem z rozłożonymi mapami. Na ścianie wyświetlany jest slajd, na którym widać dron Bayraktar TB2.

#Armenian Armed Forces reviewed #Bayraktar #TB2 armed UAVs, in a meeting following the clashes held with #Azerbaijan.

During the meeting, a picture of the Bayraktar TB2 UAVs was projected in a slide show. pic.twitter.com/ducLw2f3q5

— Clash Report (@clashreport) July 26, 2020