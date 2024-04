Zmasowany atak dronów na terytorium Rosji

W nocy z piątku na sobotę doszło do zmasowanego ataku dronów na terytorium Rosji. Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że zniszczono 50 dronów nad ośmioma obwodami kraju.

Rosyjski resort obrony przekazał, że w nocy z piątku na sobotę nad terytorium kraju przechwycono i zestrzelono 50 dronów. Jak podano, 26 bezzałogowców zniszczono nad obwodem biełgorodzkim.

Overnight, Ukrainian 🇺🇦 Kamikaze Drones hit several targets in Russia

1. 750kv substation in Bryansk

2. Oil depot in Kardymovo, Smolensk

3. A Substation in Kaluga Oblast

4. A Substation in Volkovo, Kursk pic.twitter.com/xkiImes4Jv

