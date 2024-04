22-letni Ukrainiec wyłudził na “pracownika banku” 50 tys. złotych. Grozi mu do 8 lat więzienia

Sprawca oszustwa “na pracownika banku” został zatrzymany przez chełmskich policjantów. To 22-letni Ukrainiec. Wyłudził 50 tys. złotych. Mężczyzna trafił do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Mieszkaniec powiatu chełmskiego został w ubiegłym tygodniu oszukany na 50 tys. złotych. Skontaktował się z nim mężczyzna podający się za pracownika banku. Poinformował, że ktoś chciał wziąć kredyt na jego dane. Rzekomy “bankier” przekonywał, że o sprawie mają wiedzieć policjanci i prokurator.

23-latek udał się do banku gdzie zaciągnął kredyt w wysokości 50 tysięcy złotych, a następnie poinstruowany przez “bankiera” wpłacił we wpłatomacie pieniądze w kilku transzach. W poniedziałek lubelska policja poinformowała o zatrzymaniu w tej sprawie 22-letniego Ukraińca.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP Chełm na terenie Warszawy zatrzymali 22-letniego obywatela Ukrainy, który podejrzany jest o to oszustwo. W piątek został doprowadzony do prokuratury gdzie usłyszał zarzuty.

Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Ponad 17 tys. przestępstw popełnili w ubiegłym roku przebywający w Polsce cudzoziemcy. Problemem jest głównie jazda po pijanemu i związane z tym łamanie zakazów sądowych. Zdaniem ekspertów, niektórzy imigranci czują się u nas bezkarnie.

Według danych z KGP, w 2023 roku przestępstwa w Polsce popełniło łącznie 17 278 przybyszów z zagranicy. To wzrost o 2,4 tys. w stosunku do 2022 roku, a zarazem pięć razy więcej niż dekadę temu. Statystyki pokazują, że przestępstw najczęściej dopuszczali się Ukraińcy (ponad 50 proc. obcokrajowców z zarzutami), a dalej Gruzini (ponad 2,7 tys.) i Białorusini (ponad tysiąc osób).

chelm.policja.gov.pl / Kresy.pl