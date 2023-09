Czesi chcą zmienić prawo, żeby opłacić ukraińskim uchodźcom powrót na Ukrainę

Dzięki odpowiednim zmianom w prawie, Czechy mogłyby zapłacić uchodźcom z Ukrainy za powrót do domu, by zachęcić ich do opuszczania Republiki Czeskiej.

Czesi chcą zachęcać ukraińskich uchodźców do powrotu do swojej ojczyzny. Sprawę opisał w tym miesiącu portal Money.pl, powołując się na serwis dla Ukraińców w Polsce, ukrayina.pl.

Według tych informacji, chodzi o wprowadzenie w najbliższym czasie zmian w prawie, które mogłyby zachęcać Ukraińców do powrotu na Ukrainę. Jednym z pomysłów jest umożliwienie sfinansowania tego procesu. Dzięki poprawce do tzw. „lex Ukraina”, uchodźcy mieliby otrzymać zwrot kosztów powrotu do swojego kraju.

Jednocześnie, zmiany w regulacjach dotyczących obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, mają przedłużyć tymczasową ochronę przyznaną takim uchodźcom do końca 2025 roku.

Jak wynika z badań, jedna czwarta uchodźców chce wrócić z Czech na Ukrainę, natomiast połowa deklaruje chęć pozostania za granicą.

Sami Czesi, według tych badań, w większości (71 proc.) opowiadają się za dalszym pomaganiem uchodźcom z Ukrainy, ale pod warunkiem, że pomoc będzie mieć charakter czasowy.

Dodajmy, że o sprawie czeskie i ukraińskie media informowały już w sierpniu br.

Serwis ukrayina.pl zwraca uwagę, że w czerwcu br. doradcy ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego zwracali uwagę na konieczność zachęcania Ukraińców do powrotu do kraju. Sugerowano przy tym, że sojusznicy Ukrainy powinni udzielać wsparcia finansowego również takim osobom.

W czerwcu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Ukraińców którzy opuścili kraj, aby wrócili. Jak podkreślił wówczas ukraiński prezydent, bez emigrantów nie uda się odbudować kraju.

Money.pl / Kresy.pl