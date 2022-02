Wielka Brytania nakłada „surowe” sankcje na Rosję

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ujawnił w czwartek pakiet „surowych” sankcji wobec Rosji, wymierzonych w banki, członków najbliższego otoczenia prezydenta Władimira Putina oraz zamożnych Rosjan.

Jak podaje agencja Reutera, przemawiając w czwartek w brytyjskim parlamencie Boris Johnson powiedział, że Władimir Putin zostanie potępiony przez świat i historię za inwazję na Ukrainę. Mówił, że Putin nigdy nie będzie w stanie oczyścić swoich rąk z „krwi Ukrainy”.

„To ohydne i barbarzyńskie przedsięwzięcie Władimira Putina musi zakończyć się fiaskiem” – powiedział Johnson ogłaszając nowe sankcje. Pakiet ten nazwał „największym i najdotkliwszym pakietem sankcji gospodarczych, jakie Rosja kiedykolwiek widziała”.

Po tym, jak Zachód został skrytykowany za wcześniejsze, słabsze sankcje nałożone w tym tygodniu w odpowiedzi na uznanie przez Rosję dwóch separatystycznych republik na Ukrainie, Johnson powiedział, że przywódcy zgodzili się współpracować, aby „zmaksymalizować cenę ekonomiczną”, jaką zapłaci Putin.

W 10-punktowym pakiecie brytyjskich sankcji znalazło się zamrożenie aktywów niektórych dużych rosyjskich banków, w tym państwowego VTB oraz zakaz pozyskiwania finansowania w Wielkiej Brytanii przez duże rosyjskie firmy.

Wśród osób objętych sankcjami znalazł się Kirył Szamałow, niegdyś zięć Putina. Jest on także synem jednego z wieloletnich przyjaciół rosyjskiego prezydenta, który jest również udziałowcem Banku Rossija.

Sankcje nałożono również na Piotra Fradkowa, prezesa Promswiazbanku, według brytyjskiego ministerstwa skarbu obsługującego rosyjski przemysł zbrojeniowy.

Wielka Brytania zabroni również lądowania w Wielkiej Brytanii samolotom rosyjskiej linii lotniczej Aeroflot, zawiesi podwójne licencje eksportowe do Rosji oraz zabroni eksportu do Rosji niektórych zaawansowanych technologii i części dla przemysłu wydobywczego.

Boris Johnson zapowiedział też utworzenie „komórki ds. kleptokracji” w Narodowej Agencji ds. Przestępczości (National Crime Agency), która będzie tropić unikanie sankcji oraz lokowanie w Wielkiej Brytanii rosyjskich fortun pochodzących z korupcji. „To oznacza, że ​​oligarchowie w Londynie nie będą mieli się gdzie ukryć” – mówił Boris Johnson.

Przypomnijmy, że wcześniej w tym tygodniu Wielka Brytania nałożyła sankcje na Rosję w związku z uznaniem przez nią niepodległości DRL i ŁRL. Wielka Brytania nałożyła sankcje na pięć rosyjskich banków i trzech obywateli Rosji, przy czym część z nich była już wcześniej na liście objętych sankcjami po aneksji Krymu. Objęte sankcjami banki to Rossija Bank (blisko związany z prezydentem Rosji), IS Bank, General Bank, Promswiazbank (PSB) i Black Sea Bank, które nie należą do największych w Rosji. Z kolei osoby fizyczne, których dotkną restrykcje, to: Giennadij Timczenko (oligarcha i miliarder, założyciel i właściciel grupy inwestycyjnej Wołga Group, działającej w m.in. w branży energetycznej), a także bracia Igor i Boris Rotenberg, synowie Arkadego Rotenberga, oligarchy i bliskiego współpracownika biznesowego Putina.

Kresy.pl / reuters.com