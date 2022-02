Koniec „złotych wiz” w Wielkiej Brytanii. Będzie uderzenie w rosyjskich oligarchów?

Władze Wielkiej Brytanii zapowiedziały natychmiastowe zlikwidowanie systemu „złotych wiz”, z którego często korzystali rosyjscy biznesmeni. Wskazały także, iż posiadają narzędzia do weryfikacji wiz, które zostały już wydane.

Jak podał w czwartek Business Insider, szefowa brytyjskiego MSW Priti Patel ogłosiła natychmiastowe zamknięcie systemu „złotych wiz”. Umożliwiał on osobom z całego świata uzyskanie brytyjskich wiz w zamian za zainwestowanie na Wyspach określonej sumy pieniędzy. Wprowadzony w 2008 roku program miał na celu ściągnięcie do Wielkiej Brytanii zamożnych inwestorów. Osoby posiadające taką wizę mogły po kilku latach ubiegać się o pobyt stały na Wyspach; termin oczekiwania zależał od zainwestowanej kwoty: 2 lata przy co najmniej 10 mln funtów, 3 lata przy co najmniej 5 mln oraz 5 lat przy co najmniej 2 mln funtów.

Priti Patel zapowiedziała, że likwidacja systemu „złotych wiz” to dopiero początek „nowej walki z oszustwami i nielegalnymi finansami”.

TASS podaje, że zgodnie z ogłoszonymi w czwartek zmianami, status rezydenta w Wielkiej Brytanii będą mogli otrzymać tylko ci, którzy udowodnią, że ich strategia inwestycyjna może prowadzić do realnego tworzenia miejsc pracy i pozytywnych wyników gospodarczych dla Wielkiej Brytanii.

Co więcej, brytyjskie władze mogą odbierać już przyznane „złote wizy”. Według TASS powiedział o tym w piątek wiceminister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Damian Hinds. Wskazał on, że istnieje mechanizm, który pozwala na cofnięcie wiz „w razie konieczności”.

Brytyjskie media wiążą decyzję o zniesieniu „złotych wiz” z zaostrzeniem przez rząd walki z praniem pieniędzy i korupcją. Według przekazów medialnych działania te mają być skierowane są przede wszystkim przeciwko mieszkającym w Londynie rosyjskim biznesmenom i ich rodzinom powiązanym z Kremlem.

TASS podała przy tej okazji, że pomiędzy wrześniem 2020 a wrześniem 2021 roku brytyjskie MSW wydało 798 wiz inwestorskich, z czego 82 obywatelom Rosji. Chińczyków w tej liczbie było 210.

