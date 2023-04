Brytyjski wywiad: Rosja poczyniła postępy w rejonie Bachmutu

Rosja rozmieściła dodatkowe wojska w rejonie Bachmutu i skuteczniej wykorzystała artylerię na tym obszarze, osiągając pewne postępy – poinformował w piątek brytyjski wywiad.

Według podsumowania, w ostatnich dniach siły rosyjskie odzyskały nieco rozpędu w bitwie o Bachmut i jest teraz bardzo prawdopodobne, że wkroczyły do centrum miasta i zajęły zachodni brzeg rzeki Bachmutka, powiedział brytyjski departament.

Kluczowa trasa zaopatrzeniowa Ukrainy, droga 0506 na zachód od miasta, jest prawdopodobnie poważnie zagrożona.

„Rosyjskie wojska regularne, w tym prawdopodobnie wojska powietrznodesantowe, wyraźnie wzmocniły ten obszar, a Rosja ponownie skuteczniej wykorzystuje artylerię w tym sektorze. Istnieje realna możliwość, że na poziomie lokalnym dowódcy Wagnera i rosyjskiego Ministerstwa Obrony poprawili współpracę” – czytamy w podsumowaniu brytyjskiego wywiadu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 April 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 7, 2023