Ukraińskie władze podały liczbę ofiar ostrzelania centrum handlowego w Krzemieńczuku

Aktualny bilans ataku rakietowego na centrum handlowe w Krzemieńczuku to 19 zabitych oraz ponad 50 hospitalizowanych.

Jak podała „Kremenczućka Hazeta”, prokuratura obwodu połtawskiego poinformowała w piątek na konferencji prasowej o aktualnej liczbie ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku, do którego doszło w poniedziałek.

Prokurator Anton Stolitnij podał, że zginęło 17 zabitych. Ponad 100 osób zwróciło się o pomoc lekarską, z czego 54 hospitalizowano. W ciężkim stanie było 31 osób. Jedna z hospitalizowanych osób zmarła w szpitalu. Cztery osoby są poszukiwane.

Wśród zabitych jedna osoba była pracownikiem centrum handlowego Amstor, osiem to pracownicy sklepu AGD Komfi, jedna to pracownik sklepu z kosmetykami „Ewa” (oba sklepy znajdowały się na terenie centrum Amstor) a 7 to klienci.

Już po zakończeniu konferencji „Kremenczućka Hazeta” podała, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 19. Wciąż trwa przeszukiwanie centrum handlowego, sprawdzono i uprzątnięto dotąd 88% jego powierzchni.

Po ataku w Krzemieńczuku rosyjskie ministerstwo obrony podało, że celem ataku był magazyn broni i amunicji z Zachodu, który miał znajdować się w pobliżu centrum handlowego. W wyniku eksplozji amunicji pożar miał przerzucić się na Amstor. Ukraińskie władze zaprzeczyły rosyjskiej wersji wydarzeń. Jak ustaliło BBC na podstawie nagrań wideo, jeden z rosyjskich pocisków trafił we wschodni kraniec centrum handlowego, podczas gdy drugi uderzył w północny kraniec fabryki położonej około 300 metrów od Amstora, co czyni mało prawdopodobną wersję o przerzuceniu się ognia na centrum handlowe. Według „Kyiv Independent” miejscowe władze potwierdziły, że zakład został trafiony i dwie osoby zostały ranne. Switłana Rybałko z miejscowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zaprzeczyła, że w obiekcie przechowywano broń. „To miejsce produkcji sprzętu drogowego, maszyn do budowy dróg” – powiedziała BBC.

Jak podawaliśmy, według strony ukraińskiej do ataku na Krzemieńczuk Rosjanie użyli rakiet Ch-22 (X-22) – broni przestarzałej i mało precyzyjnej.

Kresy.pl / kg.ua / bbc.com