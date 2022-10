Sekretarz generalny NATO obiecał Ukrainie środki do zwalczania irańskich dronów

W najbliższych dniach Ukraina otrzyma środki do zwalczania irańskich dronów – poinformował we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Jak przekazała agencja prasowa Unian, Ukraina „w najbliższych dniach” otrzyma od NATO środki do zwalczania irańskich dronów, których Rosja aktywnie używa do atakowania. Poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg podczas dyskusji na berlińskim forum polityki zagranicznej we wtorek.

„Najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest wywiązanie się z tego, co obiecali sojusznicy, wzmocnienie i zapewnienie jeszcze większej liczby systemów obrony powietrznej. W nadchodzących dniach NATO przekaże systemy zwalczania dronów, aby przeciwdziałać konkretnemu zagrożeniu ze strony dronów, w tym z Iranu” – poinformował Stoltenberg.

Stoltenberg uważa, że „żadne państwo nie powinno wspierać nielegalnej wojny Rosji z Ukrainą”. Dodał, że przeniesienie do Kijowa systemów obrony powietrznej „zmieniło sytuację na polu bitwy”.

„Dlatego Rosja nie była w stanie przejąć kontroli nad przestrzenią powietrzną Ukrainy. To była istotna wada sił rosyjskich podczas całej operacji: oczekiwali, że będą w stanie przejąć kontrolę nad przestrzenią powietrzną, ale tak się nie stało”.

Przypomnijmy, że w trakcie wtorkowej konferencji prasowej, szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba oświadczył, że Ukraina jeszcze tego samego wystosuje do Izraela oficjalną notę z prośbą o pilne dostarczenie systemów obrony powietrznej. Kijów będzie też wnioskował o rozpoczęcie „wysokiej jakości współpracy co do otrzymania przez Ukrainę odpowiednich technologii”.

Szef MSZ Ukrainy zaznaczył, że dla Izraela, zaangażowanie się Iranu w konflikt rosyjsko-ukraiński to „czerwona linia”. – Po tym, jak Iran, faktycznie bezpośrednio stał się współuczestnikiem zbrodniczej agresji przeciwko Ukrainie, uważam, że jeśli ktokolwiek w Izraelu jeszcze waha się, czy pomagać Ukrainie, czy nie, to te wątpliwości powinny się rozwiać. Będziemy pracować nad tym z naszymi izraelskim partnerami.

MSZ Iranu konsekwentnie zaprzecza doniesieniom o tym, że dostarcza Rosjanom broni, m.in. irańskich dronów Shahed-136, do używania jej przeciwko Ukraińcom. Moskwa także twierdzi, że jej wojska nie używają irańskich dronów do ataków na Ukrainę. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że stosowany jest „rosyjski sprzęt z rosyjską nomenklaturą”.

Nowe informacje agencji Reuters potwierdzają wcześniejsze doniesienia dziennika „The Washington Post”. Jak informowaliśmy, dziennik ten napisał w niedzielę, że Iran planuje wzmocnić wsparcie dla Rosji i przekazywać jej rakiety ziemia-ziemia. „Transfer takiej broni przez Iran mógłby pomóc Rosji zrekompensować utratę rakiet i sprzętu po rozpoczęciu ofensywy na Ukrainę” – czytamy. Według gazety mowa o irańskich rakietach balistycznych krótkiego zasięgu Fateh-110 i Zolfaghar. Są w stanie trafić cele w odległości odpowiednio 300 i 700 kilometrów. Dziennikarze podkreślają, że otrzymali informacje od tych urzędników, którzy w sierpniu zidentyfikowali irańskie drony Shahed-136 i Mohajer-6.

Przypomnijmy, że w apelu na państw grupy G7 prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na zagrożenie ze strony używanych przez Rosjan irańskich systemów amunicji krążącej Shaded-136. Według ukraińskiego wywiadu, Rosja zamówiła 2 400 sztuk tych dronów-kamikadze.

Kresy.pl/Unian