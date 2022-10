Iran gotowy do rozmów z Ukrainą o handlu bronią

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu oświadczyło, że jest gotowe do rozmów z Kijowem na temat handlu bronią z Rosją.

We wtorkowym oświadczeniu rzecznika irańskiego resortu Nassera Kananiego wyrażono gotowość do „dialogu i negocjacji z Ukrainą dla wyjaśnienia tych twierdzeń”, to jest informacji o handlu bronią z Rosją, podał portal telewizji Al Jazeera. Oświadczenie to nastąpiło po poniedziałkowej deklaracji ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeby, że wystąpi do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o formalne zerwanie relacji z Iranem.

Kułeba ogłosił swój zamiar pod wrażeniem fali ataków rosyjskich na ukraińskie miasta, w których wykorzystywane są między innymi drony irańskiej produkcji Shahed-136. Choć są one proste w konstrukcji, masowość ich użycia sprawia poważne problemy ukraińskiej obronie przeciwpowietrznej. Kułeba twierdził, że Iran nadal sprzedaje Rosji uzbrojenie.

Z kolei amerykańska gazeta „The New York Times”, powołując się na anonimowych urzędników USA, podała we wtorek, że Iran po sprzedaży dronów Rosji wysłał żołnierzy elitarnego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) na Półwysep Krymski, aby pomogli siłom rosyjskim w obsłudze sprzętu

Wcześniej pojawiły się doniesienia innych zachodnich mediów, że Teheran przygotowuje się do wysłania większej liczby dronów, oprócz sprzedaży Rosjanom rakiet ziemia-ziemia Fateh i Zolfaghar, odpowiednio krótkiego i średniego zasięgu.

W kontekście tych głosów najwyższy przywódca Iranu Ali Chamanei powiedział – „Kiedy kilka lat temu opublikowano zdjęcia naszego zaawansowanego sprzętu rakietowego i dronów, [nasi wrogowie] powiedzieli, że są przerabiane w Photoshopie. Teraz mówią, że irańskie drony są bardzo niebezpieczne i pytają, dlaczego je sprzedajecie”.

aljazeera.com/kresy.pl