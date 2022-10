Prezydent Chorwacji nie chce szkolenia wojsk ukraińskich w swoim kraju

Rząd Chorwacji zaproponował, by misja szkolenia ukraińskich żołnierzy w ramach Unii Europejskiej była realizowana w tym państwie. Prezydent Zoran Milanović ma inne zdanie.

Rząd Chorwacji, za pośrednictwem ministra spraw zagranicznych Gordana Grlicia Radmana, zaoferował w poniedziałek w Luksemburgu, że będzie gospodarzem szkolenia ukraińskich żołnierzy w ramach misji Unii Europejskiej. „W ramach dotychczasowych szkoleń jesteśmy gotowi przyjąć zagranicznych praktykantów, a wszystko zgodnie z planami i procedurami prawnymi” – chorwackie Ministerstwo Obrony odpowiedziało na pytania dziennikarzy gazety „Jutarnji List”.

Portal podkreśla, że Chorwacja stała się w ten sposób trzecim państwem, po Polsce i Niemczech, które zaoferowało się w roli gospodarza dla szkolenia Ukraińców. Jednak już kilka godzin później głos zabrał chorwacki prezydent Zoran Milanović, stanowczo sprzeciwiając się idei szkolenia żołnierzy ukraińskich w Chorwacji.

„Nie popieram tego pomysłu. Ponieważ nie popieram angażowania Chorwacji w tę wojnę bardziej niż potrzeba. Jesteśmy konkretni i zjednoczeni, i to wszystko. Jako głównodowodzący nie zaakceptuję tego” – portal gazety zacytował wypowiedź Milanovicia.

Portal przypomniał we wtorek, że zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy o obronie rząd wyraża zgodę na wejście sił zbrojnych państw sojuszniczych na terytorium kraju. Musi jednak najpierw uzyskać zgodę prezydenta. Jeśli prezydent, pełniący też rolę naczelnego zwierzchnika sił zbrojnych, nie podpisze zgody, zagraniczni żołnierze nie mogą wjechać do Chorwacji. Chyba, ze parlament odrzuci jego sprzeciw, ale do tego potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów.

Po niedawnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu wysoki przedstawiciel ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej Josep Borrell powiedział, że Unia Europejska rozpocznie szkolenie wojskowe co najmniej 15 tys. ukraińskich żołnierzy na terytorium członków UE. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak potwierdził, że Ukraińcy mają być szkoleni w Polsce. To tylko wstępna liczba, ponieważ jeśli to konieczne, trening zostanie rozszerzony na kolejnych żołnierzy.

Według nieoficjalnych informacji planuje się, że siedziba misji będzie na razie w Brukseli, a centra operacyjne głównie w Polsce i Niemczech. Polska zapowiedziała, że ​​może przyjąć do 12 tys., a Niemcy do 3 tys. ukraińskich żołnierzy na szkolenie.

jutarnji.hr/kresy.pl