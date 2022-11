Ukraińskie morskie drony-kamikadze. Kijów ujawnia szczegóły [+VIDEO]

Ukraina zaprezentowała morskie drony uderzeniowe i zaczęła zbierać środki na ich pozyskanie. Docelowo chce posiadać 100 sztuk. Przyznała też oficjalnie, że to właśnie tego rodzaju bezzałogowców użyto podczas ataku na rosyjskie okręty w Sewastopolu.

W sobotę minister transformacji cyfrowej Ukrainy, Mychajło Fedorow upublicznił szczegóły dane techniczne ukraińskiego morskiego bezzałogowca uderzeniowego. Tego rodzaju dronów Ukraińcy użyli podczas ataku na rosyjskie okręty w porcie w Sewastopolu na Krymie.

Według Fedorowa, Ukraina planuje utworzyć całą flotę morskich dronów rodzimej produkcji, liczącą 100 sztuk. Miałaby ona bronić ukraińskich wód terytorialnych i zabezpieczyć działania statków handlowych na Morzu Czarnym.

Ukraiński minister zaznaczył, że co piąta rosyjska rakieta wystrzeliwana jest z okrętów wojennych, a nowe morskie drony miałyby pomóc zmienić tę sytuację.

„Małe i szybkie drony są zdolne do skutecznego atakowania rosyjskich okrętów, wartych setki milionów dolarów” – twierdzi minister. „Podobne bezzałogowce już pokazały się w zatoce Sewastopola, rażąc okręt flagowy rosyjskiej floty „Admirał Makarow”. Po tym, Rosja utraciła niezaprzeczalną przewagę na morzu”.

Fedorow zaznaczył, że jeden taki dron kosztuje 10 mln hrywien, czyli 270 tys. dolarów (ok. 1,2 mln zł). Ogłosił zarazem zbiórkę funduszy na zakup pierwszych 10 sztuk. Dodał, że w skład jednego zestawu wchodzą: dron wyposażony w autopilota, podsystemy wideo z noktowizorem, system łączności chroniony przed działaniem środki walki radioelektronicznej i głowicę bojową, a także – naziemna autonomiczna stacja sterowania, system transportu, centrum obróbki danych.

„Bezzałogowe nawodne aparaty wielozadaniowe są unikalnym ukraińskim produktem” – powiedział Fedorow. Jak podano, mogą one też brać udział w dalekich misjach rozpoznawczych na morzu, obserwować działania na wybrzeżu, eskortować i wspierać tradycyjną flotę, konwojować statki handlowe, korygować ogień artylerii.

Ukraińskie ministerstwo transformacji cyfrowej ujawniło też część danych taktyczno-technicznych nowych, morskich dronów. Długość wynosi 5,5 metra, masa całkowita do 1000 kg. Promień operacyjny wynosi do 400 km, zasięg do 800 km, prędkość maksymalna to 80 km/godz. Może przenosić ładunek bojowy o masie do 200 kg. Może samodzielnie przebywać na morzu do 60 godzin.

Strona ukraińska zamieściła też w sieci specjalny film promocyjny.

Przypomnijmy, że tydzień temu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział podczas swojego wystąpienia, że Ukraina będzie zbierać środki na sfinansowanie floty morskich dronów. „Każdy rozumie, co to jest i do czego to służy… Już wszyscy widzieli, jak to działa” – powiedział Zełenski. Zwróciliśmy wówczas uwagę, że najwyraźniej nawiązywał do pływających bezzałogowców, użytych podczas ataku w porcie w Sewastopolu.

Według Rosjan, podczas niedawnego ataku na okręty rosyjskie w porcie Sewastopol na Krymie, wykorzystane zostały nie tylko bezzałogowce latające, ale również siedem dronów morskich.

Na to, że Ukraińcy użyli pod Sewastopolem nawodnych bezzałogowców bojowych wskazywały opublikowane w sieci nagrania, wykonane przez tego rodzaju drony podczas przeprowadzania działań bojowych i ataków. Przykładowo, na jednym z filmów można zobaczyć drona pływającego między zacumowanymi statkami w porcie, prawdopodobnie szukając celu, który można zaatakować. Filmowanie zostaje przerwane, gdy dron zderza się ze statkiem i prawdopodobnie eksploduje. Na podstawie nagrania można wywnioskować, że znajdował się w pobliżu co najmniej 4 statków. Jak piszą analitycy z „GeoConfirmed”, na podstawie wszystkich dostępnych materiałów wideo można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że drony przedostały się przez obronę portową, w akcję było zaangażowanych ponad 6 dronów i co najmniej 3 statki zostały trafione.

ZOBACZ: Sewastopol: drony uszkodziły 3 rosyjskie okręty, w tym Admirała Makarowa – twierdzą analitycy [+WIDEO]

Przypomnijmy też, że we wrześniu, na miesiąc przed atakiem, niedaleko rosyjskiej bazy morskiej w Sewastopolu znaleziono na plaży pływający bezzałogowiec nieznanego typu. Według ówczesnych opinii analityków, mógł to być prototyp drona-samobójcy, przekazany Ukrainie.

Mil.in.ua / Telegram / Kresy.pl