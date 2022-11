Media: Chiny gotowe do zaprezentowania nowego bombowca strategicznego H-20

Chiny mogą już niebawem zaprezentować projekt nowego bombowca strategicznego H-20, uważanego za odpowiedź na amerykański B-21 Raider.

Jak pisze „South China Morning Post” (SCMP), gen. Jia Zhigang, zastępca dowódcy chińskich sił powietrznych zapowiedział dalsze ulepszanie systemów uzbrojenia, by sprostać wezwaniu prezydenta Xi Jinpinga do budowy „silnego systemu odstraszania strategicznego”. Dotyczy to zarówno zdolności w zakresie defensywnych, jak i ofensywnych operacji powietrznych.

W ten sposób gen. Jia odniósł się do pytań o plany dotyczących wprowadzenia bombowca nowej generacji typu stealth, H-20. Jest on traktowany jako chińska odpowiedź na strategiczny bombowiec USA B-21 Raider, który ma zostać zaprezentowany w grudniu br.

Zdaniem ekspertów, na których powołuje się SCMP, tego rodzaju wypowiedzi wysokich rangą chińskich wojskowych wyraźnie wskazują, że Chiny planują zaprezentować H-20 już w niedalekiej przyszłości. Bombowce te mają być kluczowym elementem chińskiego systemu odstraszania strategicznego, w ramach tzw. triady nuklearnej. Dodajmy, że jej elementem są też bombowce strategiczne Xian H-6N, przenoszące przeciwokrętowe rakiety hipersoniczne YJ-21, określane mianem „zabójców lotniskowców”.

Amerykański B-21 Raider, który ma zostać zaprezentowany na początku grudnia, zastąpi bombowce starszej generacji B-1 Lancer i B-2 Spirit. Źródła SCMP w chińskich sferach wojskowych zapowiada, że również H-20 ma zostać niedługo zaprezentowany.

„Samolot jest gotowy do przedstawienia, to tylko kwestia wybory właściwego momentu” – twierdzi źródło gazety.

Według szacunków USA, chiński H-20 może mieć dystans przelotowy na poziomie 8,5 tys. km, czyli około 2 razy więcej, niż posiadane dotąd przez Chińczyków maszyny.

Komentator wojskowy z Makau, Antony Wong Tong uważa, że amerykański B-21 będzie bardziej zaawansowany niż H-20, jednak luka między USA a Chinami pod względem bombowców strategicznych zmniejsza się. Jego zdaniem, celem uniemożliwienia Chińczykom skopiowania nowego samolotu, Amerykanie mogą nie ujawnić całej, właściwej maszyny, ale tylko komputerową wizualizację.

Dodajmy, że już wcześniej, na bazie dostępnych źródeł zaznaczano, iż model H-20 wyraźnie przypomina dwa amerykańskie samoloty tego typu: używany obecnie B-2 Spirit oraz bombowiec przyszłości B21-Rider. Dotyczy to ogólnego kształtu tzw. latającego skrzydła, jak i np. umieszczonych po bokach kokpitu dwóch wlotów powietrza dla napędu. Jednocześnie, nie widać było żadnych wizualizacji tylnej części maszyny.

Według wcześniejszych szacunków, nowy chiński bombowiec typu stealth może mieć zasięg około 5 tys. mil (8 tys. km) bez tankowania i zdolność przenoszenia do 10 ton ładunku bojowego, w tym rakiet manewrujących dalekiego zasięgu czy broni konwencjonalnej. Dzięki temu potrafiłby dokonywać głębokiej penetracji terytorium przeciwnika i atakować cele krytyczne, takie jak stanowiska kontroli i dowodzenia, sensory obrony powietrznej czy lotniska, torując drogę konwencjonalnym samolotom uderzeniowym. W grę wchodzi też wykorzystanie samolotu w ramach chińskiego odstraszania nuklearnego. Wszystko to byłoby to istotnym wyzwaniem zarówno dla USA, jak i dla Indii.

