Azerbejdżan i Armenia znów oskarżają się wzajemnie o złamanie rozejmu

W niedzielę resort obrony Azerbejdżanu oskarżył Armenię o złamanie ustaleń „rozejmu humanitarnego”, który wszedł w życie o północy z soboty na niedzielę. Armenia wysunęła wcześniej podobne zarzuty względem strony azerbejdżańskiej.

Resort obrony Azerbejdżanu oskarżył w niedzielę Armenię o złamanie ustaleń rozejmu. „18 października, począwszy od godziny 7:00, wróg prowadził ofensywę w regionach Agderińskim i Fizulińskim w kierunku miast Hadrut i Dżebrail. Armia Azerbejdżanu próbuje udaremnić te działania” – poinformowało azerbejdżańskie ministerstwo obrony w komunikacie. Stronie ormiańskiej zarzucono używanie moździerzy i artylerii – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Armenia oskarża o to samo Azerbejdżan. Resort spraw zagranicznych Armenii poinformował, że wojska Azerbejdżanu przeprowadziły w nocy ostrzał artyleryjski. Rano miały powtórzyć te działania.

„Siły zbrojne Azerbejdżanu naruszyły porozumienie o zawieszeniu broni w zakresie pomocy humanitarnej. 18 października o godz. 7:20 zaatakowano od południa i jest to drugi raz, kiedy Baku łamie rozejm, osiągnięty w wyniku osobistej interwencji Grupy Mińskiej OBWE” – czytamy w komunikacie.

Rzeczniczka ministerstwa obrony Armenii Szuszan Stepanjan napisała na Twitterze, że „wróg prowadził ostrzał artyleryjski w kierunku północnym między godzinami 0:04 a 2:45 i wystrzelił rakiety na południe między 2:20 a 2:45 „.

Once again violating the humanitarian ceasefire, the enemy fired artillery shells in the northern direction from 00:04 to 02:45, and fired rockets in the southern direction from 02:20 to 02:45.

