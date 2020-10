Inflacja w Polsce najwyższa wśród krajów UE

Unijny urząd statystyczny Eurostat poinformował, że Polska ma najwyższą inflację wśród krajów Unii Europejskiej. Ceny w naszym kraju były we wrześniu o 3,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Inflacja w całej UE wynosiła tymczasem jedynie 0,3 proc.

Dane Eurostatu pokazują, że jedynie w czterech państwach UE inflacja przekracza 2 proc. Ceny wzrosły w Rumunii o 2,1 proc, w Czechach o 3,3 proc., na Węgrzech o 3,4 proc. We wrześniu ceny w naszym kraju były o 3,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Niedawne wyliczenia GUS wskazywały na 3,2 proc. poziom inflacji w Polsce, co wynika z innej metodologii – poinformował w niedzielę portal „Polsat News”.

Czytamy, że ponad połowa państw UE notuje deflację. Spadek cen jest najwyższy w Grecji (2,3 proc.), na Cyprze (1,9 proc.) i w Estonii (1,3 proc.). Ceny spadły także we Włoszech – o 1 proc., w Hiszpanii o 0,6 proc., a w Niemczech o 0,4 proc.

Mimo różnych metodologii, wszystkie instytucje zajmujące się wyliczeniami, wychwyciły wzrost cen w Polsce w okresie między sierpniem i wrześniem bieżącego roku. Dane Eurostatu wskazują na wzrost z 3,7 do 3,8 proc., według GUS – z 2,9 do 3,2 proc.

Również Narodowy Bank Polski informuje o wzroście tzw. inflacji bazowej. Bazowa inflacja pomija ceny żywności i energii. Zwiększyła się w ciągu miesiąca z 4 do 4,3 proc. Osiągnęła tym samym wartość najwyższą od 19 lat.

Podaż pieniądza M2 (pieniądz gotówkowy i depozyty do 2 lat) od początku roku do sierpnia wzrosła aż o 184 miliardy złotych -czyli o 12 proc. PKB Polski z kolei skurczył się w samym tylko drugim kwartale 2020 roku o 8,2 proc. Doprowadziło to do sytuacji, w której nowy pieniądz wykreowany przez bank centralny nie znalazł odpowiednika, w tym co wytworzyła gospodarka. Doprowadziło to do podsycenia inflacji.

polsatnews.pl / Kresy.pl