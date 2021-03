„Reuters”: UE rozważa dopuszczenie na swój rynek rosyjskiej szczepionki Sputnik V

Unia Europejska rozważa dopuszczenie na swój rynek rosyjskiej szczepionki przeciw koronawirusowi Sputnik V – podała w poniedziałek agencja „Reuters”, powołując się na źródła unijne. Nieoficjalne informacje wskazują, że w maju może nastąpić zatwierdzenie szczepionki.

Agencja zwraca uwagę, że choć UE odrzuciła publicznie rosyjską globalną kampanię szczepionkową przeciwko koronawirusowi, traktując ją w kategorii chwytu propagandowego, to jednak kontaktuje się zakulisowo z Moskwą w sprawie Sputnika V.

Urzędnik UE, który w imieniu wspólnoty negocjuje z producentami szczepionek powiedział w rozmowie z medium, że rządy państw UE rozważają rozpoczęcie rozmów z twórcami Sputnika V. Rozpoczęcie wspomnianego procesu wymagałoby wniosków czterech krajów Unii.

Inny urzędnik unijny powiedział agencji, że fabryka ReiThera została wymieniona przez przedstawicieli włoskich władz jako możliwe miejsce produkcji szczepionek na Covid-19 wynalezionych przez firmy inne niż włoski koncern biotechnologiczny. Firma ReiThera, będąca w 30 proc. własnością państwa i opracowująca własną szczepionkę na Covid-19, odmówiła komentarza.

Komentarza ws. rozmów dotyczących możliwego wykorzystania ReiThera do produkcji Sputnika V odmówiła również rzeczniczka włoskiego ministerstwa przemysłu. „Będziemy produkować wszystkie autoryzowane szczepionki tam, gdzie to możliwe” – powiedziała.

4 marca EMA ogłosiła rozpoczęcie procesu sprawdzania szczepionki Sputnik V. Unijny regulator powiedział, że podczas testów specjaliści ocenią zgodność szczepionki z normami UE jeśli chodzi o skuteczność, bezpieczeństwo i jakość. Jak dotąd Sputnik V został dopuszczony do użytku w 50 krajach, a ich całkowita populacja sięga ponad 1,3 miliarda ludzi.

Przypomnijmy, że szwajcarska firma farmaceutyczna będzie produkować szczepionkę Sputnik V przeciw Covid-19 w swoich fabrykach na terenie Włoch. Będzie to pierwszy ośrodek w Unii Europejskiej produkujący rosyjską szczepionkę przeciw Covid-19.

„Reuters” zwraca uwagę, że dzieje się to w sytuacji, gdy Włochy zwiększają obostrzenia przeciwepidemiczne, szpitale w regionie paryskim są bliskie przeciążenia, Niemcy ostrzegają zaś przed trzecią falą Covid-19.

Przypomnijmy, że wobec kryzysowej sytuacji epidemicznej w Czechach ich prezydent Milos Zeman zwrócił się o pomoc w zapewnieniu szczepionki do Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny to nie jedyny niezachodni kierunek starań prezydenta Czech. Już wcześniej zwrócił się on do Rosji o dostarczenie szczepionki Sputnik V. Na tym tle Zeman popadł w konflikt z ministrem zdrowia Jandem Blatnym. Ani Sputnik V ani chiński Sinovac Biotech nie zostały dopuszczone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a Blatny sprzeciwia się także krajowej rejestracji tych preparatów.

1 marca Słowacja odebrała pierwszą partię rosyjskiej szczepionki – 200 tys. dawek.

„Jeżeli kraje UE wybiorą chińskie lub rosyjskie szczepionki przeciwko Covid-19, które nie są jeszcze zatwierdzone przez unijną agencję leków, to ucierpi na tym europejska solidarność” – komentował sprawę francuski minister ds. europejskich Clement Beaune.

Przypomnijmy, że rzecznik Komisji Europejskiej ds. zdrowia Stefan de Keersmaecker podkreślił niedawno, że system wspólnego zaopatrzenia Unii Europejskiej w szczepionki nie został rozwiązany. Został także zapytany o szczepienia preparatami z Rosji i Chin, które odbywają się w niektórych państwach UE, bez autoryzacji europejskiej agencji leków. Zaznaczył, że państwa UE mają prawo podpisywania własnych umów z producentami, którzy nie zostali objęci wspólnym, unijnym programem zakupów.

Jednym z krajów UE, które zatwierdziły chińską szczepionkę są Węgry. 16 lutego bieżącego roku na Węgry dotarła pierwsza dostawa preparatu Sinopharm obejmująca 550 tys. dawek. Łącznie Chiny mają dostarczyć Węgrom ilość szczepionki potrzebną do zaszczepienia 2,5 mln ludzi. W ostatnią środę na Węgrzech rozpoczęto szczepienia tym preparatem. O dostawach chińskiej szczepionki do Polski 1 marca rozmawiał Andrzej Duda i Xi Jinping.

Premier Węgier Viktor Orbán został zaszczepiony chińską szczepionką na koronawirusa opracowaną przez Sinopharm.

Na temat możliwości sprowadzenia rosyjskiej szczepionki do Austrii rozmawiali kanclerz Sebastian Kurz i prezydent Rosji Władimir Putin.

Wcześniej informowaliśmy, że kanclerz Niemiec i prezydent Rosji rozważali możliwość wspólnego wytwarzania szczepionki. Kreml twierdzi, że dwoje przywódców zgodziło się co do tego, że w tej sprawie między Niemcami a Rosją należy prowadzić dalszy dialog na poziomie ministerstw zdrowia i specjalistycznych agencji.

Renomowany periodyk „Lancet” potwierdził, że rosyjska szczepionka przeciwko koronawirusowi – Sputnik V jest wysoce skuteczna.

reuters.com / Kresy.pl