Wicekanclerz Niemiec krytykuje proces zamawiania szczepionek przez KE

W sobotę wicekanclerz i minister finansów Niemiec Olaf Scholz skrytykował proces zamawiania przez Komisję Europejską szczepionek przeciwko Covid-19. Wyraził opinię, że jest zły z powodu niektórych decyzji KE.

Jestem zły z powodu niektórych decyzji, które zostały podjęte w zeszłym roku. Myślę, że była okazja, aby zamówić więcej szczepionek i patrząc z dzisiejszej perspektywy, jest absolutnie jasne, że byłaby to słuszna decyzja – powiedział Scholz na antenie radia BBC4, cytowany przez agencję „Reuters”.

Wicekanclerz nie chciał personalnie wskazać kto ponosi winę za taką sytuację. Został zapytany o słowa krytyki, jakie miał skierować względem przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. „Myślę, że konieczne jest, aby każdy wyciągnął wnioski i to odnosi się również do Europy. Uważam, że Unia Europejska jest silna i ma możliwości zrobić to, co jest konieczne” – odpowiedział.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Scholz zaznaczył, że nie krytykuje samej idei wspólnego zamawiania szczepionek przez Unię, lecz konieczne jest sprawdzenie, czy odpowiedzialni za zakupy zrobili wszystko, co było w ich mocy. W jego opinii należy wyciągnąć wniosek z tej sytuacji, że UE potrzebuje silnych instytucji, które mogłyby szybko podejmować decyzje.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: 13 państw UE, w tym Polska, zaapelowało do KE o podzielenie się szczepionkami z krajami partnerstwa wschodniego

Komisja Europejska jest krytykowana za niewystarczające zabezpieczenia w umowach z dostawcami szczepionek oraz wolne tempo szczepień. W UE do tej pory jedynie nieco ponad 3,5 proc. ludności otrzymało pierwszą dawkę szczepionki. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii zaszczepiono już prawie 17 proc. populacji.

reuters.com / Kresy.pl