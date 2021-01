13 państw UE, w tym Polska, zaapelowało do KE o podzielenie się szczepionkami z krajami Partnerstwa Wschodniego

Trzynaście krajów UE zwróciło się do Komisji Europejskiej o pomoc krajom Partnerstwa Wschodniego w uzyskaniu szczepionki na koronawirusa.

O apelu 13 krajów UE do Komisji Europejskiej napisał w środę ukraiński portal Europejska Prawda powołując się na kopię listu opublikowanego na Twitterze przez korespondenta Radia Swoboda Rikarda Jozwiaka. List został podpisany przez ministrów spraw zagranicznych Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Szwecji.

Ministrowie wyrazili poparcie dla wysiłków i inicjatyw państw członkowskich i Komisji Europejskiej na rzecz dzielenia się szczepionkami z takimi regionami jak Bałkany Zachodnie.

„Jednocześnie uważamy, że UE powinna wyjść poza dotychczasowe inicjatywy i wspierać innych sąsiadów UE, kraje Partnerstwa Wschodniego, jeśli sobie tego życzą. Uważamy, że nasze granice nie będą bezpieczne, jeśli nie będziemy wspierać naszych bezpośrednich sąsiadów” – napisano w liście.

Sygnatariusze listu wezwali Komisję Europejską do stworzenia dla Partnerstwa Wschodniego mechanizmu podobnego do tego, który został stworzony dla Bałkanów Zachodnich. Ich zdaniem podzielenie się szczepionkami z krajami PW byłoby „silnym i skoordynowanym sygnałem o strategicznej wartości Partnerstwa Wschodniego” przed nadchodzącym szczytem tej inicjatywy.

Ministrowie wyrazili przekonanie, że taki gest ze strony UE zostałby doceniony przez „rządy i społeczeństwo obywatelskie” krajów Partnerstwa Wschodniego.

letter to the Commission signed by 13 member states on the need for the EU to help #Ukraine #Moldova #Georgia #Armenia #Azerbaijan & #Belarus get the #CovidVaccine pic.twitter.com/SYGSaFHzrO

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 6, 2021