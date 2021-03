Komisja Europejska broni wspólnej strategii zaopatrzenia państw członkowskich UE w szczepionki

„System wspólnego zaopatrzenia Unii Europejskiej w szczepionki nie został rozwiązany” – oświadczył we wtorek rzecznik Komisji Europejskiej ds. zdrowia Stefan de Keersmaecker. Został zapytany o szczepienia preparatami z Rosji i Chin, które odbywają się w niektórych państwach UE, bez autoryzacji Europejskiej agencji leków (EMA).

Przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślił, że państwa UE mają prawo podpisywania własnych umów z producentami, którzy nie zostali objęci wspólnym, unijnym programem zakupów. „W przypadku naszych szczepionek przechodzą one przez Europejską Agencję Leków, ponieważ chcemy zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo. To, co oprócz tego robią państwa członkowskie, to ich odpowiedzialność” – podkreślił de Keersmaecker cytowany przez agencję „Reuters”.

Zwrócił uwagę, że awaryjny tryb dopuszczania szczepionek przez poszczególne kraje może być bardziej ryzykowny niż pełna procedura EMA.

Przypomnijmy, że jednym z krajów UE, które zatwierdziły chińską szczepionkę są Węgry. 16 lutego bieżącego roku na Węgry dotarła pierwsza dostawa preparatu Sinopharm obejmująca 550 tys. dawek. Łącznie Chiny mają dostarczyć Węgrom ilość szczepionki potrzebnej do zaszczepienia 2,5 mln ludzi. W ostatnią środę na Węgrzech rozpoczęto szczepienia tym preparatem.

Premier Węgier Viktor Orbán został w niedzielę zaszczepiony chińską szczepionką na koronawirusa opracowaną przez Sinopharm.

Z kolei w piątek na temat możliwości sprowadzenia rosyjskiej szczepionki do Austrii rozmawiali kanclerz Sebastian Kurz i prezydent Rosji Władimir Putin. Tak samo chce postąpić Słowacja.

Wcześniej informowaliśmy, że kanclerz Niemiec i prezydent Rosji rozważali możliwość wspólnego wytwarzania szczepionki. Kreml twierdzi, że dwoje przywódców zgodziło się co do tego, że w tej sprawie między Niemcami a Rosją należy prowadzić dalszy dialog na poziomie ministerstw zdrowia i specjalistycznych agencji.

Renomowany periodyk „Lancet” potwierdził, że rosyjska szczepionka przeciwko koronawirusowi – Sputnik V jest wysoce skuteczna.

