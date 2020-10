Mimo koronawirusowego kryzysu wzrost cen przyspieszył

Mimo, że spowolnienie gospodarcze powoduje w wielu państwach zmniejszenie inflacji, w Polsce wzrost cen znów przyspiesza.

Jak podał w czwartek portal Money.pl za Głównym Urzędem Statystycznym tylko we wrześniu ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły średnio o 0,2 proc. Jeśli porównamy je do cen sprzed roku okazuje się, że inflacja w Polsce wyniosła 3,2 proc. Oznacza to przyspieszenie wzrostu cen, bo na koniec sierpnia wskaźnik inflacji w stosunku rocznym sięgał 2,9 proc., a w lipcu 3 proc.

Wiosna przyniosła wyhamowanie inflacji, która jeszcze w lutym bieżącego roku wynosiła aż 4,7 proc. Miało to związek z pandemią koronawirusa, która w marcu i kwietniu zmusiła władze Polski i wielu innych państw do nałożenia znacznych ograniczeń na działalność przedsiębiorstw i aktywność klientów. To z kolei przełożyło się na spowolnienie gospodarcze, które zaowocowało w wielu państwa zniwelowaniem inflacji. W połowie państw Unii Europejskiej odnotowano nawet deflację czyli spadek cen. W Polsce jednak jej wskaźnik pozostaje jednym z najwyższych w Europie. W sierpniu byliśmy pod tym względem na drugim miejscu w Unii Europejskiej, za Węgrami.

Inflację stymulują u nas głównie ceny usług, które w stosunku rocznym podrożały aż o 7,2 proc. Przy czym w przypadku wywozu śmieci wzrost wynosi średnio 50 proc., usług stomatologicznych 14 proc., usług lekarskich 9 proc., usług telekomunikacyjnych 6 proc., usług fryzjerskich i kosmetycznych 13 proc. W sektorze kultury i rozrywki ceny wzrosły o 7,5 proc.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Żywność podrożała w ciągu roku o niecałe 3 proc. Jednak pieczywo jest już o 8 proc. droższe. Makaron o ponad 3 proc. zaś wędliny o 7,6 proc. Mięso natomiast potaniało, drobiowe o 3,4 proc. a wieprzowina o 0,6 proc. O ile owoce podrożały o 14 proc., o tyle w przypadku warzyw cena spadła o 6 proc. Cena mleka jest 7 proc. wyższa niż przed rokiem, a masła wzrosła o 2 proc.

Jeszcze w lipcu Narodowy Bank Polski prognozował wzrost cen w Polsce nawet w warunkach recesji.

money.pl/kresy.pl