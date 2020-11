Sondaż Kantar: PiS z niewielką przewagą nad KO

W najnowszym sondażu Kantar dla FaktówTVN poparcie dla dwóch głównych sił politycznych jest niemal takie same.

Według Kantaru rządzący Polską obóz Prawa i Sprawiedliwości popiera 27 proc. zdecydowanych na oddanie głosu na konkretną partię Polaków. Koalicja Obywatelska uzyskała wskazania 25 proc. tego typu respondentów. Oba obozy zwiększyły poparcie o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego badania Kantar.

Na trzecim miejscu w sondażu znalazła się partia Szymona Hołowni Polska 2050, którą wybrało 14 proc. respondentów to jest o 1 punkt procentowy mniej niż we wcześniejszym badaniu. Lewica osiągnęła wynik 8 proc. poparcia nie zwiększając go ani nie zmniejszając. Natomiast największy spadek poparcia odnotowała partia narodowców i konserwatywnych liberałów. Konfederacja odnotowała poparcie na poziomie 7 proc., to jest o 4 punkty procentowe mniej niż w poprzednim sondażu.

Kantar zapytał też swoich respondentów o stosunek do Unii Europejskiej. 87 proc. z nich uznało, że Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej, a 8 proc., że nasz kraj powinien ją opuścić. Odpowiadając na pytanie o to czy „polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej?” 49 proc. pytanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, a 40 proc. przeczącej.

W ramach sondażu zadano również pytanie o stosunek do protestów feministek sprzeciwiających się zakazowi aborcji eugenicznej. 59 proc. respondentów wyraziło swoje poparcie, zaś brak poparcia zadeklarowało 35 proc.

tvn24.pl/kresy.pl