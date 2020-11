PSL domaga się wpisania członkostwa Polski w UE do konstytucji

„Zgłaszamy wniosek o zmianę Konstytucji Rzeczpospolitej i wpisanie do niej członkostwa Polski w Unii Europejskiej” – powiedział w poniedziałek lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. „Jest to prosta zmiana pod względem treści, ale ta treść niesie ze sobą pewną wartość i kierunek proeuropejski” – dodał.

Dzisiaj w obliczu weta, które chce zgłosić pod wpływem radykałów ze swojego obozu premier Mateusz Morawiecki, ale też na kanwie tej dyskusji, która rozpoczyna się z inspiracji radykałów obozu Zjednoczonej Prawicy w tygodnikach, którzy są z nią związane, albo są przyjazne, gdzie widzimy hasło polexitu jako już temat do dyskusji, nie do negocjacji, tylko do szerokiej dyskusji. My się z tym fundamentalnie nie zgadzamy – oświadczył Kosiniak-Kamysz podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP).

„My mamy prostą odpowiedź i też prosty sprawdzian, tak naprawdę dla wszystkich parlamentarzystów – zgłaszamy wniosek o zmianę Konstytucji Rzeczpospolitej i wpisanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej do Konstytucji Rzeczpospolitej” – dodał lider PSL.

Wyraził opinię, że „jest to krótka i prosta zmiana pod względem treści, ale ta treść niesie ze sobą pewną wartość i kierunek proeuropejski”.

Polska i Węgry zapowiedziały weto wobec ram budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 zakładających uzależnianie wypłat środków z niego od przystawalności prawa państw członkowskich do kryteriów praworządności ustalanych przez urzędników UE. Pracownia United Surveys zapytała Polaków o ocenę stanowiska polskiego rządu w sondażu zamówionym przez „Dziennik Gazetę Prawną” i rozgłośnię radiową RMF FM.

W sondażu zadano respondentom pytanie: „Razem z projektem budżetu wprowadzono przepis, który umożliwia blokowanie wypłat, w przypadku gdy jakiś kraj łamie zasady praworządności. To, czy jakiś kraj łamie te zasady, będą ustalać inne kraje w drodze głosowania większością głosów. Czy Polska powinna odrzucić czy poprzeć takie rozwiązanie?”.

46,1 proc. respondentów uznało, że Polska powinna odrzucić tego rodzaju rozwiązanie (29,3 proc. „zdecydowanie odrzucić”, 16,8 proc. „raczej odrzucić”), natomiast 37,4 proc. respondentów stwierdziło, że Polska nie powinna sprzeciwiać się takiemu rozwiązaniu forsowanemu przez eurokratów (21,8 proc. „zdecydowanie poprzeć”, 15,6 proc. „raczej poprzeć”). 16,5 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

W ubiegłym tygodniu premier Węgier Viktor Orbán potwierdził, że jego państwo zawetuje budżet Unii Europejskiej w przypadku prób wiązania go z mechanizmem oceny praworządności przez eurokratów.

