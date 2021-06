Komisja Europejska skierowała do TSUE sprawę przeciwko Polsce i Czechom

Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Czechom i Polsce, chodzi o ograniczanie prawa obywateli innych państw członkowskich UE do wstępowania do krajowych partii politycznych – poinformowała w czwartek KE.

Komisja Europejska podjęła w środę decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Czechom i Polsce, ponieważ w obu państwach obywatele innych państw członkowskich UE nie mogą wstępować do krajowych partii politycznych.

„Ograniczenie to oznacza, że obywatele innych państw członkowskich UE mieszkający w Czechach lub Polsce nie mogą w pełni korzystać z prawa do kandydowania w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego na takich samych warunkach jak obywatele tych dwóch państw” – uważa KE.

Czechy i Polska są jedynymi państwami członkowskimi, w których taki zakaz nadal obowiązuje. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Czechom w 2012 roku i przeciwko Polsce w 2013 roku, a następnie w kwietniu 2014 roku wydała opinie dotyczące obu państw. W odpowiedzi zarówno Czechy, jak i Polska stwierdziły, że ich krajowe przepisy są zgodne z prawem UE.

Ostatnio, 2 grudnia 2020 roku, Komisja Europejska wystosowała do Czech i Polski pisma polityczne z prośbą o przekazanie w ciągu dwóch miesięcy aktualnych informacji na temat wszelkich zmian legislacyjnych. Polska przesłała odpowiedź, w której podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko, natomiast Komisja nie otrzymała od Czech żadnej odpowiedzi ani powiadomienia o ewentualnych zmianach legislacyjnych dotyczących tej kwestii.

Zobacz też: Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie sieci Natura 2000

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Komisja Europejska podtrzymuje swoje stanowisko, że ograniczenia utrudniające obywatelom UE niebędącym Czechami lub Polakami wstąpienie do partii politycznej w Czechach i Polsce są sprzeczne z prawem UE, ponieważ naruszają Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zasadę niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

„Obywatele europejscy, którzy chcą korzystać ze swoich praw politycznych w innych państwach członkowskich UE, powinni mieć taką możliwość bez ograniczeń. W szczególności powinni oni mieć możliwość kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich w państwie członkowskim zamieszkania na takich samych warunkach jak obywatele danego państwa członkowskiego” – czytamy w komunikacie.

Zobacz też: Niemcy przeciw prawu weta dla państw członkowskich UE

Kresy.pl