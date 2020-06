Polskie Radio: Polska zablokowała decyzję UE. Powód – niedopuszczenie Amerykanów do projektu obronnego

„Polska chce, by Stany Zjednoczone zostały dopuszczone do unijnej współpracy wojskowej i realizowanych projektów w ramach wspólnej polityki obronnej PESCO” – podało w niedzielę „Polskie Radio 24”. Brak gwarancji miał być powodem, dla którego w piątek wieczorem Polska zablokowała unijną decyzję ustanawiającą warunki dopuszczające kraje spoza Wspólnoty do współpracy – dowiedziała się z nieoficjalnych źródeł korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka.

Polskie Radio poinformowało w niedzielę, że z nieoficjalnych źródeł wynika, iż Polsce zależy by Stany Zjednoczone zostały dopuszczone do współpracy wojskowej i projektów obronnych, które są realizowane w ramach Unii Europejskiej (polityki obronnej PESCO). Brak gwarancji w tym zakresie miał spowodować to, że w piątek wieczorem Polska zablokowała unijną decyzję ustanawiającą warunki dopuszczające do współpracy kraje spoza Wspólnoty – wynika z informacji korespondentki Polskiego Radia w Brukseli Beaty Płomeckiej.

Polska zabiega od dłuższego czasu, aby realizowane przez Unię Europejską projekty dotyczące dziedziny obronności były też otwarte na kraje NATO, które nie należą do UE. Chodzi o to, by Amerykanie zostali dopuszczeni do współpracy.

„Nie widzimy możliwości, by nie uwzględnić strategicznych relacji ze Stanami Zjednoczonymi” – oświadczył w rozmowie z korespondentką Polskiego Radia jeden z polskich dyplomatów.

Dyplomata dodał, że Polska wspiera unijną politykę obronną i europejską współpracę w ramach PESCO, jednak nie może pozwolić, aby miała ona negatywny wpływ na wojskową współpracę w ramach NATO. „A ponieważ zabrakło precyzji w tej sprawie w zapisach przygotowanych przez chorwackie przewodnictwo w projekcie decyzji dotyczącej warunków współpracy z krajami spoza Unii, Polska je zablokowała” – czytamy.

polskieradio24.pl / kresy.pl