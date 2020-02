Syria: syryjska armia w Idlib pod ogniem tureckich dronów [+VIDEO]

Ataki tureckich dronów poważnie utrudniają sytuację syryjskich sił rządowych w rejonie prowincji Idlib. Wspierani przez Turków islamistyczni bojówkarze odzyskali kontrolę nad kolejnymi miejscowościami.

W sobotę siły tureckie wznowiły ataki na pozycje syryjskich sił rządowych w prowincji Idlib, używając dronów. Według organizacji monitorujących sytuację, zginęło 26 żołnierzy syryjskich. Dzień wcześniej w podobnych atakach przeprowadzanych przez tureckie latające bezzałogowce zginęło 48 żołnierzy syryjskich sił rządowych.

Eskalacja ataków na siły syryjskie nastąpiła po tym, jak w czwartek w wyniku ostrzału oddziałów rządowych zginęło 34 żołnierzy tureckich. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, tureckie drony zniszczyły też 18 syryjskich pojazdów wojskowych.

W ostatnim czasie oddziały islamistycznych bojówkarzy, m.in. z Tahrir asz-Szam, wspierane przez Turków prowadzą kontrofensywę na południe od miasta Idlib. Zdobyły 14 miejscowości w ciągu ostatnich czterech dni, w tym strategicznie ważne miasto Sarakib. Siły syryjskie rozpoczęły kontrnatarcie, żeby odzyskać to miast, ale jak dotąd bez skutku.

W sobotę bliskiego wsparcia podczas natarć islamistom udzielała turecka artyleria. Serwis Al-Masdar News informuje o ich intensywnych walkach z armią syryjską i Syryjską Gwardią Republikańską i o stratach w ich szeregach, sięgających kilkunastu żołnierzy. Utracono też dwa ważne miasta, w tym Kafr ‘Awaid. Według portalu, siły rządowe próbowały w sobotę odeprzeć natarcia, ale brak im sprzętu do oparcia się atakom na większą skalę. Rano informowano jeszcze, że rosyjskie i syryjskie lotnictwo prowadziło naloty w rejonie Sarakib, próbując wesprzeć siły lądowe.

W sieci pojawiły się nagrania z rejonu Kafr ‘Awaid/Uwaid, na których zarejestrowano odgłosy eksplozji, mających pochodzić z bombardowania stanowisk sił syryjskich. Na innych ujęciach widać też najpewniej członków dżihadystycznych bojówek, wysiadających z tureckich pojazdów opancerzonych.

