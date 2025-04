24 kwietnia 1915 zaczęła się rzeź Ormian

24 kwietnia przypada Dzień Pamięci o Ludobójstwie Ormian – jednej z najtragiczniejszych kart XX wieku. Tego dnia w 1915 roku władze Imperium Osmańskiego rozpoczęły masowe aresztowania ormiańskich intelektualistów w Stambule, co zapoczątkowało falę prześladowań, deportacji i mordów.

W latach 1915–1917 zginęło od 1 do 1,5 mln Ormian. Ludność wypędzano z domów i zmuszano do marszów przez pustynie Syrii i Iraku. Tysiące zmarły z głodu, pragnienia i wycieńczenia. Dochodziło do masowych egzekucji, tortur i gwałtów. Szczególnie narażone były kobiety i dzieci – wiele z nich poddano przymusowej islamizacji. Mężczyzn, wcześniej wcielonych do wojska, przenoszono do oddziałów pomocniczych, gdzie wielu z nich zamordowano. O skali prześladowań niech świadczy fakt, że w 1914 roku w Imperium żyło ponad 2,1 mln Ormian, a w 1922 roku już tylko 388 tys.

Ludobójstwo dokonane przez młodoturków miało miejsce w czasie upadku Imperium Osmańskiego. Chrześcijańscy Ormianie uchodzili przed wojną za grupę lepiej sytuowaną niż etniczni Turcy. Oskarżano ich o współpracę z Rosjanami, choć większość pozostała lojalna wobec państwa.

Ludobójstwo Ormian jest drugim po Holokauście najlepiej udokumentowanym i opisanym ludobójstwem dokonanym w czasach nowożytnych. Mordy były na bieżąco relacjonowane przez dziennikarzy i dyplomatów państw zachodnich.

Zbrodnia została uznana za ludobójstwo przez ponad 30 państw, w tym Polskę. Mimo to władze Turcji do dziś odrzucają tę kwalifikację. W Armenii, na wzgórzu Cicernakaberd w Erywaniu, co roku odbywają się uroczystości ku czci ofiar. „To nie tylko historia – to osobista tragedia każdego Ormianina” – podkreślił premier Armenii Nikol Paszynian.

Kresy.pl / PAP

