Ukraiński minister: miliony Ukraińców ruszą do Polski w razie rosyjskiej agresji

Zdaniem ukraińskiego ministra obrony Ołeksija Reznikowa, w razie rosyjskiej inwazji, w stronę Polski i Niemiec ruszy wielka fala uchodźców z Ukrainy.

W środę ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow udzielił wywiadu brytyjskiej stacji BBC. Rozmowa dotyczyła sytuacji bezpieczeństwa w otoczeniu Ukrainy i groźby możliwej agresji zbrojnej ze strony Rosji.

– Uważam, że Ukraińcy są gotowi [bronić swojego kraju – red.], bo ta wojna przyszła do nas osiem lat temu. Dla nas to nic nowego, że Kreml próbuje zniszczyć nasze przeznaczenie – powiedział.

Wśród różnych wątków, minister zwrócił uwagę na poważne konsekwencje społeczne takiej sytuacji. Jego zdaniem, w przypadku rosyjskiej inwazji, może nastąpić kolejny, poważny kryzys migracyjny.

– To będzie katastrofa nie tylko dla Ukrainy, ale dla Europy. Prawdopodobnie parę milionów migrantów, naszych uchodźców, będzie stać na ukraińsko-polskiej granicy, a zapewne również na granicy Polski z Niemcami – powiedział Reznikow. Wyraził przy tym przekonanie, że strategiczni partnerzy Ukrainy, jak Wielka Brytania, mogą pomóc, np. wysyłając Ukraińcom sprzęt wojskowy i uzbrojenie. Miałoby to utrudnić Rosji potencjalną walkę. Przekonywał też, że państwa zachodnie powinny już teraz wprowadzić zapowiadane sankcje.

W dalszej części rozmowy szef ukraińskiego resortu obrony powrócił do wątku migracyjnego w kontekście potencjalnego konfliktu.

– Będzie potężny rozlew krwi w kraju i będzie bardzo dużo uchodźców. To będzie katastrofa dla Europy, bo ta wojna nie toczy się tylko na wschodzie Ukraina. Ona trwa na wschodzie Europy. Mówię poważnie – zaznaczył.

„It will be a lot of blood in the land… a lot of refugees. It will be disaster for Europe”

Ukrainian Defence Minister Oleksii Reznikov calls on Western governments to impose immediate sanctions on Moscow, amid fears of a Russian invasion of his countryhttps://t.co/GDW0AhpgAi pic.twitter.com/0gdcLYxICe

— BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) January 19, 2022