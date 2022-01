Brytyjskie systemy przeciwpancerne NLAW na Ukrainie [+VIDEO]

Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie lekkie systemy przeciwpancerne NLAW – potwierdziło ukraińskie ministerstwo obrony.

Przypomnijmy, że brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace powiedział w poniedziałek w brytyjskim parlamencie, że Wielka Brytania podjęła decyzję o dostarczeniu Ukrainie „lekkich przeciwpancernych systemów broni defensywnej”. Niewielka liczba brytyjskiego personelu w krótkim czasie zapewni Ukraińcom szkolenie. Wallace nie określił rodzaju wysyłanej broni, ani wielkości dostaw, ale zapewnił, że nie jest to broń strategiczna i nie stanowi ona zagrożenia dla Rosji. „Ma służyć do samoobrony” – twierdził szef brytyjskiego resortu obrony. Przekazał także, że jest to broń krótkiego zasięgu.

Ponieważ oficjalnie nie podano, o jaką dokładnie broń chodzi, eksperci spekulowali, że może chodzić o lekkie systemy przeciwpancernych pocisków kierowanych krótkiego zasięgu NLAW (New Generation Light Anti Tank Weapon, pol. Lekka broń przeciwpancerna nowej generacji).

We wtorek kanał telewizyjny powiązany z ukraińską armią opublikował materiał wideo, przedstawiający przylot samolotu z Wielkiej Brytanii i wyładunek przysłanej przez Brytyjczyków broni.

Wiceminister obrony Anatolij Petrenko powiedział, że przysłane uzbrojenie wzmocni ukraińskie wojsko i jego zdolności obronne. Podkreślił przy tym, że broń ta będzie wykorzystywana wyłącznie defensywnie, dla ochrony ukraińskich wojsk i infrastruktury krytycznej oraz ludności cywilnej.

W środę ukraiński resort obrony oficjalnie podał, że przysłana broń to systemy NLAW. Tym samym, potwierdziły się wcześniejsze, nieoficjalne informacje na ten temat.

NLAW to system lekkich, jednorazowych wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych. Został opracowany przez Grupę Saab we współpracy z brytyjską Thales Group, za pieniądze od brytyjskiego ministerstwa obrony. Produkowane są seryjnie od 2009 roku, jak dotąd zamówiono 20 tys. egzemplarzy. W armii szwedzkiej broń ta jest używana jako RB-57. Użytkownikami jest około 10 państw.

Skuteczny zasięg systemu NLAW wynosi do 600 metrów, a w przypadku nowej wersji – do 800 metrów. Przed odpaleniem, operator wykorzystuje celownik, przez 3 sekundy śledząc prędkość kątową celu. Dane te są zapisywane przez inercyjny blok rakietowy, który podczas lotu pocisku dokonuje koniecznych korekt, dostosowując trajektorię. System waży 12,4 kg, kaliber pocisku z tandemową głowicą kumulacyjną wynosi 150 mm. Pocisk może uderzać w cel zarówno po poziomej trajektorii lotu, jaki i od góry.

Czas lotu pocisku rakietowego na dystansie 400 metrów to niecałe dwie sekundy. Cały system opracowano tak, by zminimalizować czas od wykrycia celu do jego zniszczenia. Łącznie, doprowadzenie NLAW do gotowości bojowej i wystrzału zajmuje 10-15 sekund.

System NLAW wypełnia lukę pomiędzy granatnikami przeciwpancernymi a cięższymi przeciwpancernymi pociskami kierowanymi typu Javelin czy Spike.

Ukraiński serwis „Defense Express” szacuje, że do środy rano na Ukrainę mogło sześcioma lotami mogło zostać dostarczonych ponad 1000 egzemplarzy NLAW.

