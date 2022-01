Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie broń przeciwpancerną

Wielka Brytania poinformowała, że dostarcza Ukrainie broń przeciwpancerną, aby pomóc jej bronić się przed ewentualną rosyjską inwazją.

Jak podaje agencja Reutera, brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace powiedział w poniedziałek w brytyjskim parlamencie, że Wielka Brytania podjęła decyzję o dostarczeniu Ukrainie „lekkich przeciwpancernych systemów broni defensywnej”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Wedle jego słów pierwsze systemy zostały dziś dostarczone, a niewielka liczba brytyjskiego personelu w krótkim czasie zapewni Ukraińcom szkolenie.

Wallace nie określił rodzaju wysyłanej broni, ani wielkości dostaw, ale zapewnił, że nie jest to broń strategiczna i nie stanowi ona zagrożenia dla Rosji. „Ma służyć do samoobrony” – twierdził szef brytyjskiego resortu obrony. Przekazał także, że jest to broń krótkiego zasięgu.

„Gdyby [rosyjskie] czołgi wtoczyły się na Ukrainę, zaatakowały ją, one [systemy – red.] będą częścią mechanizmu obronnego” – powiedział Wallace.

Brytyjski sekretarz obrony powiedział, że zaprosił swojego rosyjskiego odpowiednika Siergieja Szojgu do odwiedzenia Londynu w ciągu najbliższych kilku tygodni w celu omówienia kryzysu. Zaznaczał, że nie wie, czy Rosjanie przyjmą jego zaproszenie.

„Obecna luka jest szeroka, ale nie do pokonania. Nadal mam nadzieję, że zwycięży dyplomacja. To wybór prezydenta Putina” – uważa Wallace.

Przypomnijmy, że Ukraina posiada już, według obliczeń serwisu „Defense Express”, 77 wyrzutni amerykańskiego systemu przeciwpancernego FGM-148 Javelin, a także 540 przeciwpancernych pocisków kierowanych tego systemu, w różnych wersjach. Ostatnia dostawa tego sprzętu trafiła na Ukrainę w październiku 2021 roku – było to 30 przeciwpancernych systemów rakietowych Javelin, tj. przenośnych wyrzutni, wraz ze 180 pociskami kierowanymi.

Jak informowaliśmy, w piątek rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki, powiedziała na konferencji prasowej, że według ustaleń wywiadu USA, Rosja przygotowuje prowokacje na wschodzie Ukrainy, żeby zyskać pretekst do inwazji i i już wysłała agentów, mających przeprowadzić pod fałszywą flagą akcje dywersyjne przeciwko separatystom w Donbasie. „Obawiamy się, że rosyjski rząd przygotowuje się do inwazji na Ukrainę, która może skutkować łamaniem praw człowieka na szeroką skalę i zbrodniami wojennymi, jeśli dyplomacja nie osiągnie swoich celów” – powiedziała Psaki.

Wcześniej pisaliśmy, że ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że Rosja chce przeprowadzić prowokację przeciw swoim żołnierzom stacjonującym w Naddniestrzu i oskarżyć o to Ukrainę. Ma o tym świadczyć ostrzeżenie, jakie przekazano na służbowej naradzie w 3. brygadzie zmotoryzowanej rosyjskiej armii, do którego treści dotarł ukraiński wywiad. Dotyczy ono „spodziewanych prowokacji ze strony Ukrainy w rejonie miejscowości Kiełbaśna”. W tej wsi, leżącej przy granicy z Ukrainą znajduje się jeden z największych składów amunicji w Europie. Pilnuje go grupa zadaniowa rosyjskich wojsk.

CZYTAJ TAKŻE: Kijów: separatyści ściągają ciężki sprzęt, w tym czołgi

Kresy.pl / reuters.com