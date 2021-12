Kolejne systemy Javelin dla Ukrainy

W październiku Stany Zjednoczone wysłały na Ukrainę kolejne przeciwpancerne systemy rakietowe Javelin w ramach corocznej pomocy wojskowej mającej pomóc temu krajowi w powstrzymaniu ewentualnej rosyjskiej agresji.

Pentagon w wiadomości e-mail do Radia Wolna Europa z 11 grudnia potwierdził, że w październiku Stany Zjednoczone wysłały na Ukrainę 30 przeciwpancernych systemów rakietowych Javelin w ramach corocznej pomocy wojskowej mającej pomóc temu krajowi w powstrzymaniu ewentualnej rosyjskiej agresji.

Przesyłka zawierała również 180 pocisków Javelin.

„Javeliny zostały dostarczone Ukrainie 23 października. Stany Zjednoczone przeznaczyły ponad 450 milionów dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy w 2021 roku i jest to część naszego stałego zaangażowania we wspieranie zdolności Ukrainy do obrony jej suwerenności i integralności terytorialnej” – poinformował podpułkownik piechoty morskiej Anton T. Semelroth w e-mailu.

Stany Zjednoczone we wrześniu poinformowały, że wysyłają Javeliny na Ukrainę w ramach dodatkowego pakietu pomocy wojskowej o wartości 60 milionów dolarów. Jednak w tym czasie nie ujawniły liczby systemów i rakiet.

Sekretarz prasowy Pentagonu John F. Kirby poinformował, że podobnie jak w przypadku wszystkich pakietów pomocy w zakresie bezpieczeństwa, dostarczone materiały mogą być wykorzystywane zgodnie z potrzebami kraju odbiorcy – ale będą wykorzystywane wyłącznie do celów samoobrony.

„Oczekujemy, że oszczepy będą używane w trybie samoobrony” — ogłosił Kirby. „Nie ma ograniczeń geograficznych co do tego, gdzie mogą być używane na Ukrainie. Oczekujemy, że będą używać ich w sposób odpowiedzialny i do celów samoobrony”.

Jak informowaliśmy, serwis informacyjny „Ukrajinśki Nowyny” (Ukranews) zwrócił się do Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy z zapytaniem dotyczącym wykorzystywania w Operacji Sił Połączonych, tj. w rejonie konfliktu w Donbasie, latających bezzałogowców uderzeniowo-rozpoznawczych Bayraktar TB2 i przenośnych systemów przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin. W sobotę Ukranews opublikowało odpowiedź od służb prasowych ukraińskiego sztabu generalnego.

„Informacja w sprawie zastosowania rozpoznawczo-uderzeniowych zestawów latających Bayraktar TB2 i przenośnych rakietowych systemów przeciwpancernych FGM-148 Javelin w rejonie prowadzenia operacji Sił Połączonych mają charakter służbowy i zgodnie z artykułami (…) ustawy „O dostępie do informacji publicznej” jest informacją o ograniczonym dostępie i nie podlega rozpowszechnianiu” – czytamy w odpowiedzi ze sztabu generalnego armii Ukrainy.

Agencja „Ukrajinśki Nowyny” przypomina, że strona ukraińska wcześniej oficjalnie poinformowała o użyciu drona Bayraktar TB do zniszczenia haubicy używanej w rejonie linii kontaktowej przez separatystów. Zwrócono też uwagę na doniesienia części mediów o domniemanym użyciu w Donbasie systemu przeciwpancernego Javelin.

Kresy.pl/Radio Wolna Europa/Defense.gov