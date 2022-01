Kijów: separatyści ściągają ciężki sprzęt, w tym czołgi

Przypomnijmy, że w czwartek Sejm znowelizował ustawę o VAT obniżając czasowo stawki tego podatku na żywność, nawozy i paliwa oraz uchwalił ustawę o ochronie odbiorców gazu. To tzw. druga tarcza antyinflacyjna. Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego ustawa czasowo obniża do zera stawkę VAT na żywność i napoje (wcześniej w ramach tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej obniżoną do 5 proc.), nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolną oraz gaz. Jeśli ustawa wejdzie w życie, do 8 proc. spadnie stawka VAT na paliwa silnikowe, a do 5 proc. na energię cieplną. Nowelizacja przedłuża też czasową obniżkę stawki na energię elektryczną do 5 proc.