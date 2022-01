Ławrow zarzucił Ukrainie, że gromadzi wojska w Donbasie

Współczynnik dzietności to liczba dzieci, które przeciętna kobieta urodzi w czasie swojego życia. W Czechach wynosił on w 1999 roku 1,13 i należał do jednych z najniższych na świecie. W 2010 roku wyniósł już 1,49, w 2015 - 1,57, wedle przewidywań na 2021 roku - 1,77. W analogicznych latach współczynnik Węgier wynosił - 1,26; 1,44 i 1,61. Rósł więc równie wyraźnie. Jeśli chodzi o Polskę było to - 1,41; 1,32; 1,3 (z chwilowym wzrostem do 1,39 w 2015 roku). Czego więc Polska może uczyć się od środkowoeuropejskich sąsiadów?

W latach 1999-2021 wzrost dzietności w Czechach był drugi najwyższy na świecie - naszego południowego sąsiada wyprzedził jedynie Kazachstan, gdzie dzietność w tym czasie wzrosła z 1,8 do 3,31!