Wsparcie Ukrainy jednym z najważniejszych priorytetów polityki Dudy – mówi szef BBN

Wsparcie Ukrainy to obecnie jeden z najważniejszych priorytetów polityki prezydenta Andrzeja Dudy – powiedział szef BBN, Paweł Soloch, przed dwudniowym spotkaniem prezydentów Polski i Ukrainy w Wiśle.

Jak zapowiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, w czwartek i piątek w Wiśle odbędą się dwudniowe konsultacja w ramach wizyty w Polsce ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego.

– To będą bardzo ważne dwudniowe robocze rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy, związane oczywiście z groźbą rosyjskiej agresji. Wsparcie Ukrainy to obecnie jeden z najważniejszych priorytetów polityki prezydenta Andrzeja Dudy – powiedział szef BBN. – Będziemy chcieli poznać perspektywę strony ukraińskiej co do możliwego rozwoju wydarzeń w najbliższych dniach, ale i w dłuższym okresie – dodał Soloch.

Poinformował również, że prezydenci Duda i Zełenski będą rozmawiać także „o ewentualnych formach wsparcia”, jakiego Polska oraz NATO jako całość będą mogły udzielić Ukrainie, „zarówno w wymiarze politycznym, jak i materialnym”.

– Wiemy, że niektóre państwa deklarują już gotowość do dostarczenia na Ukrainę sprzętu i uzbrojenia defensywnego – zaznaczył Soloch.

Ponadto, obaj prezydenci odniosą się do ostatnich rozmów, jakie odbywały się w formacie bilateralnym i sojuszniczym. Szef BBN przypomniał tu o rozmowie prezydenta Ukrainy z sekretarze stanu USA, Antonym Blinkenem. – Wizyta tak wysokiego przedstawiciela administracji w Kijowe to przede wszystkim bardzo mocny sygnał wsparcia Ukrainy ze strony USA. Intensywne konsultacje na forum sojuszniczym i unijnym prowadzi także Polska – powiedział.

Dodajmy, że już wcześniej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch informował, że dwudniowe konsultacje Duda-Zełenski w Wiśle będą dotyczyć sytuacja bezpieczeństwa w regionie.

Jak pisaliśmy, Kumoch uważa, że w relacjach Polski i Ukrainy trwa belle époque. – To fałsz i policzek dla rodzin ofiar ukraińskiego ludobójstwa – odpowiada ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Poprzednie spotkanie przywódców Polski i Ukrainy miało miejsce 20 grudnia 2021 r. w miejscowości Huta na zachodzie Ukrainy. Odbyło się ono w formacie Trójkąta Lubelskiego, z udziałem litewskiego prezydenta Gitanasa Nausėdy, Podpisano wówczas wspólną deklarację Prezydentów państw Trójkąta Lubelskiego, w której m.in. podsumowano 30 lat stosunków między państwami i wezwano społeczność międzynarodową do zdecydowanej postawy wobec Rosji.

Pisaliśmy też, że The New York Times opisał rodzaje pomocy, jaką administracja USA może udzielić Ukrainie w razie inwazji Rosji na to państwo i jego ewentualnej okupacji. Wedle tych doniesień Polsce może zostać wyznaczona rola bazy szkoleniowej i wypadowej dla bojowników ukraińskiego ruchu oporu.

