Brytyjczycy wyślą na Ukrainę jeszcze więcej broni

Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace zadeklarował, że jego państwo gotowe jest na dostarczenie Ukrainie broni defensywnej.

W wywiadzie dla „Daily Mail” Wallace powiedział – „Kwestię wysłania większej ilości broni defensywnej na Ukrainę będę bacznie rozpatrywać. Nie wykluczam niczego w pomocy Ukrainie w samoobronie” – zacytował portal tej brytyjskiej gazety.

Wallace poinformował, że tylko w ciągu bieżącego tygodnia Brytyjczycy wysłali na Ukrainę 2 tys. egzemplarzy wyrzutni przeciwpancernych. Jak wytłumaczył minister – „Wielka Brytania jest zdeterminowana, by bronić Ukrainy, jej suwerenności i naszych wspólnych interesów. Od ośmiu lat pomagamy im w budowaniu zdolności obronnych i w obliczu rosyjskiej agresji postanowiliśmy zwiększyć tę pomoc. Wielka Brytania stoi przy swoich sojusznikach”.

Swoje stanowisko w tej sprawie wyraziła już ambasada Rosji w Londynie. „Jest jasne, że brytyjska dostawa śmiercionośnej broni na Ukrainę tylko podsyci kryzys i zwiększy napięcia” – zacytował „Daily Mail”.

Przypomnijmy, że Wallace jeszcze powiedział w poniedziałek w brytyjskim parlamencie, że Wielka Brytania podjęła decyzję o dostarczeniu Ukrainie „lekkich przeciwpancernych systemów broni defensywnej”. Niewielka liczba brytyjskiego personelu w krótkim czasie zapewni Ukraińcom szkolenie.

Brytyjczycy nie podali konkretnie jaki sprzęt dostarczają Ukraińcom, ale z materiału ukraińskiej telewizji wynika, że są to systemy przeciwpancernych pocisków kierowanych krótkiego zasięgu NLAW (New Generation Light Anti Tank Weapon).

NLAW to system lekkich, jednorazowych wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych. Został opracowany przez Grupę Saab we współpracy z brytyjską Thales Group, za pieniądze od brytyjskiego ministerstwa obrony. Produkowane są seryjnie od 2009 roku, jak dotąd zamówiono 20 tys. egzemplarzy. W armii szwedzkiej broń ta jest używana jako RB-57. Użytkownikami jest około 10 państw.

Skuteczny zasięg systemu NLAW wynosi do 600 metrów, a w przypadku nowej wersji – do 800 metrów. Przed odpaleniem, operator wykorzystuje celownik, przez 3 sekundy śledząc prędkość kątową celu. Dane te są zapisywane przez inercyjny blok rakietowy, który podczas lotu pocisku dokonuje koniecznych korekt, dostosowując trajektorię. System waży 12,4 kg, kaliber pocisku z tandemową głowicą kumulacyjną wynosi 150 mm. Pocisk może uderzać w cel zarówno po poziomej trajektorii lotu, jaki i od góry.

Czas lotu pocisku rakietowego na dystansie 400 metrów to niecałe dwie sekundy. Cały system opracowano tak, by zminimalizować czas od wykrycia celu do jego zniszczenia. Łącznie, doprowadzenie NLAW do gotowości bojowej i wystrzału zajmuje 10-15 sekund.

