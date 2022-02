Ponad tysiąc amerykańskich żołnierzy wylądowało w Polsce [+VIDEO/+FOTO]

Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace powiedział w niedzielę, że inwazja Rosji na Ukrainę jest „bardzo prawdopodobna” i ostrzegł, że obecność wojskowa na ukraińsko-rosyjskiej granicy osiągnęła taki rozmiar, że w każdej chwili mogą rozpocząć się działania ofensywne. "Być może Putin po prostu wyłączy silniki w swoich czołgach i wszyscy pójdziemy do domu, ale w powietrzu czuć powiew Monachium od niektórych na Zachodzie" - podkreślił. Odniósł się w ten sposób do układu monachijskiego z 1938 r.

"Niepokojące fakt, że pomimo zwiększonych wysiłków dyplomatycznych, ta wojskowa koncentracja jest kontynuowana. Nie została wstrzymana, tylko jest kontynuowana" - dodał.