Brytyjskie MSZ: Rosja może zaatakować Ukrainę w każdej chwili

Według Liz Truss najnowsze informacje sugerują, że Rosja może dokonać inwazji na Ukrainę „w każdej chwili”.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss poinformowała w poniedziałek na Twitterze, że tego dnia przewodniczyła posiedzeniu rządowego komitetu reagowania kryzysowego (COBR). Z informacji przekazanych jej podczas spotkania ma wynikać, że atak Rosji na Ukrainę może nastąpić w każdym momencie.

„Najnowsze informacje sugerują, że Rosja może dokonać inwazji w każdej chwili i wzywamy Kreml do deeskalacji. Skupiamy się na priorytetowym traktowaniu bezpieczeństwa obywateli brytyjskich na Ukrainie” – napisał Truss na Twitterze.

Today I chaired a COBR meeting on the serious Russian threat to Ukraine.

Latest information suggests Russia could invade at any moment and we urge the Kremlin to deescalate.

Our focus is on prioritising the safety and security of British nationals in Ukraine. pic.twitter.com/umzgiMwHpg

— Liz Truss (@trussliz) February 14, 2022