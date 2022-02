Niemcy i Wielka Brytania przerzucają wojska na Litwę [+VIDEO/+FOTO]

Niemcy rozpoczęły przerzut sił do grupy batalionowej NATO na Litwie. W poniedziałek do drugiego miasta Litwy, Kowna, przybył pierwszy kontyngent niemieckich posiłków. Przerzut sił na Litwę zapowiedziała w poniedziałek także Wielka Brytania.

W poniedziałek 70 niemieckich żołnierzy przybyło samolotem A400M Luftwaffe na lotnisko w Kownie, wraz z około 100 armatohaubicami i pojazdami wojskowymi – informuje Deutsche Welle. Litewskie Ministerstwo Obrony podziękowało na Twitterze sojusznikom z NATO.

Niemieckie ministerstwo obrony ogłosiło w ubiegłym tygodniu plany wysłania dodatkowych 380 żołnierzy na Litwę. Kolejne transporty spodziewane są w ciągu tygodnia. Na Twitterze zamieszczone zostały nagrania i zdjęcia przedstawiające transport niemieckich sił na Litwę. Niemieccy żołnierze wesprą grupę batalionową NATO. Wśród sprzętu, który został przerzucony na Litwę znajdują się m.in. armatohaubice PzH 2000.

🤝NATO is united to strengthen security of its eastern flank. We are thankful to all @NATO Allies for their commitment to deterrence and collective defence. #NATO #StrongTogether pic.twitter.com/yl7GLlB1yL

Additional 🇩🇪German troops arrived in 🇱🇹Lithuania today as a proof of Allied solidarity & cohesion.

Także Wielka Brytania wysyła swoje siły na Litwę.

„W duchu solidarności Wielka Brytania wyśle niewielką liczbę personelu wojskowego, aby wesprzeć Litwę w zakresie wywiadu, obserwacji i rozpoznania. To rozmieszczenie pomoże zwiększyć zdolność Litwy do radzenia sobie z presją wzdłuż jej granicy z Białorusią” – poinformowało w poniedziałek na Twitterze ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii.

Dodano, że Litwa i Wielka Brytania „podzielają obawy związane z gromadzeniem przez Rosję wojska na granicy z Ukrainą, a także kryzysem migracyjnym na litewsko-białoruskiej granicy”.

„Na mocy dwustronnego porozumienia skierowałem teraz niewielką liczbę personelu wojskowego, aby odpowiedzieć na te kwestie graniczne” – oświadczył brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace.

🇬🇧🇱🇹In the spirit of solidarity, the UK will send a small number of military personnel to support Lithuania with intelligence, surveillance and reconnaissance.

This deployment will help enhance Lithuania’s ability to address pressures along its border with Belarus. pic.twitter.com/Gu4ysloIEy

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 14, 2022