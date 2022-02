Ponad 100 żołnierzy USA przybyło do Rumunii

Do Rumunii przyjechało już ponad 100 amerykańskich żołnierzy, którzy m.in. przygotowują przyszłe rozmieszczenie wojsk USA w tym kraju. Łącznie amerykański kontyngent w tym kraju ma zostać powiększony z 900 do 1900 wojskowych.

We wtorek rumuński minister obrony Vasile Dîncu poinformował o przybyciu do Rumunii żołnierzy USA. Mają oni wesprzeć tzw. wschodnią flankę NATO.

„Pod względem logistyki, jesteśmy na to przygotowani od dawna. (…) W tym momencie, że tak powiem, Amerykanie przybyli” – powiedział Dîncu.

„Już przybyło ponad 100 amerykańskich żołnierzy, włącznie ze specjalistami, którzy przygotowują to przyszłe rozmieszczenie wojsk. Oni już są w Rumunii” – wyjaśnił minister.

Dodał, że żołnierze USA razem z rumuńskimi specjalistami z zakresu logistyki przygotowują się w tym kraju się aktualnie na przybycie innych żołnierzy. Jego zdaniem, nie potrwa to już zbyt długo. Jak dotąd, na terytorium Rumunii przebywało już około 900 amerykańskich wojskowych.

Jak informowaliśmy, tydzień temu prezydent USA Joe Biden formalnie zatwierdził wysłanie dodatkowych amerykańskich oddziałów do trzech europejskich państw. Do Polski trafi 1700 żołnierzy, a kolejnych 1000 do Rumunii. Ci ostatni zostaną przerzuceni z baz w Niemczech. Dotyczy to szwadronu wozów bojowych Stryker z 2. Pułku Kawalerii USA. Do samych Niemiec także wysłanych zostanie kilkuset amerykańskich żołnierzy. Dodatkowi żołnierze mają być dyslokowani już w najbliższych dniach.

Według Moskwy, rozmieszczanie kolejnych amerykańskich żołnierzy w Europie to „niczym nie usprawiedliwione, destrukcyjne kroki” i dowód na to, że Rosja ma oczywiste powody do obaw. Amerykanie chcieli wysłać swoich żołnierzy także na Węgry, ale władze tego kraju podeszły sceptycznie do tej inicjatywy.

Pod koniec stycznia br. Francja zadeklarowała, że w ramach NATO może wysłać do Rumunii kilkuset żołnierzy. Mówiła o tym francuska minister obrony Florence Parly. Wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że ​​Francja wyśle ​​wojska do Rumunii w ramach operacji NATO w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwom sojuszu wschodniego. Z kolei rosyjskie MSZ poinformowało 21 stycznia, że gwarancje bezpieczeństwa, których Rosja chce od NATO, obejmują postanowienia zobowiązujące siły NATO do opuszczenia Rumunii i Bułgarii.

digi24.ro / 112.international / stripes.com / Kresy.pl