Rosja chce, aby siły NATO opuściły Rumunię i Bułgarię

Rosyjskie MSZ poinformowało w piątek, że gwarancje bezpieczeństwa, których Rosja chce od NATO, obejmują postanowienia zobowiązujące siły NATO do opuszczenia Rumunii i Bułgarii.

Moskwa zażądała od NATO prawnie wiążących gwarancji, że blok zaprzestanie ekspansji i powróci do granic z 1997 roku. Odpowiadając na pytanie, co to oznacza dla Bułgarii i Rumunii, które przystąpiły do NATO po 1997 r., ministerstwo powiedziało, że Rosja chce wycofania wszystkich obcych wojsk, broni i innego sprzętu wojskowego z tych krajów.

Jak podawaliśmy, w piątek w Genewie odbyło się spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji Anthony’ego Blinkena i Siergieja Ławrowa. Tematem rozmów była sytuacja wokół Ukrainy i rosyjska propozycja ustanowienia nowego porządku bezpieczeństwa w Europie. W wypowiedziach dla mediów po spotkaniu żaden z dyplomatów nie informował o tym, że w trakcie rozmów padały kategoryczne deklaracje.

W komunikacie ze spotkania wydanym przez rosyjskie MSZ napisano jednak, że rosyjska delegacja zagroziła USA „najpoważniejszymi konsekwencjami”.

„A. Blinken został wyraźnie poinformowany, że dalsze ignorowanie uzasadnionych obaw Federacji Rosyjskiej, związanych przede wszystkim z trwającym militarnym opanowywaniem przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników z NATO terytorium Ukrainy w kontekście rozmieszczenia na dużą skalę sił i środków sojuszu w pobliżu naszych granic, będzie miało najpoważniejsze konsekwencje” – czytamy w komunikacie MSZ Rosji.

Jak dodano, konsekwencji tych będzie można uniknąć, jeśli Waszyngton „pozytywnie zareaguje” na rosyjskie propozycje nowego porządku bezpieczeństwa złożone w grudniu ub, roku. MSZ Rosji nadmieniło, że spodziewa się otrzymania w przyszłym tygodniu pisemnej odpowiedzi od Amerykanów w tej sprawie.

Rosyjskie MSZ potwierdziło, że „szczególną uwagę” podczas rozmów w Genewie poświęcono sytuacji na wschodzie Ukrainy. Moskwa podkreśliła potrzebę szybszego i pełnego wypełnienia przez Kijów porozumień mińskich, w tym „nawiązania bezpośredniego dialogu z władzami ŁRL i DRL”.

Z komunikatu wynika także, iż Ławrow i Blinken poruszyli temat perspektyw przywrócenia umowy dotyczącej irańskiego programu nuklearnego (JCPOA) oraz uzgodnili zintensyfikowanie prac eksperckich nad normalizacją funkcjonowania placówek dyplomatycznych obu krajów oraz „stabilizacją reżimu wizowego”.

Pierwsze dwustronne rozmowy delegacji amerykańskiej i rosyjskiej na temat rosyjskich propozycji nowych ram bezpieczeństwa w Europie Wschodniej odbyły się na początku stycznia w Genewie. Wkrótce potem odbyło się spotkanie Rady NATO-Rosja. W czasie spotkań nie osiągnięto wstępnego porozumienia, a państwa zachodnie odrzuciły rosyjskie postulaty udzielenia gwarancji, iż NATO nie przyjmie kolejnych państw poradzieckich w swój skład, ani nie będzie na terytorium takich państw rozmieszczać swoich sił.

