Rosja grozi „najpoważniejszymi konsekwencjami” w razie niespełnienia jej oczekiwań

W czasie konferencji Biden obszernie wypowiedział się na temat sytuacji Ukrainy i u jej granic. Sformułowania jakich użył odbiły się szerokim echem w światowych środkach masowego przekazu natychmiast po zakończeniu konferencji. "Przewiduję, że wkroczy" - prezydent USA powiedział o spodziewanych ruchach Władimira Putina - "Musi coś zrobić", słowa Bidena zacytował portal telewizji France24.

Mówiąc o tej perspektywie przywódca USA zapowiedział, że "Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności jeśli dokona inwazji [na Ukrainę". Jednak jak dodał - "To zależy co zrobi. Inna sprawa jeśli to będzie drobne wtargnięcie i skończymy spierając się o to co robić i czego nie robić". Właśnie te słowa Bidena wywołały największy oddźwięk w światowych środkach masowego przekazu. Wielu komentatorów uznaje je za sygnał, że wśród członków NATO nie ma jednego stanowiska wobec kwestii ukraińskiej i konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.