Przedstawicielka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa przekonywała w piątek, że oświadczenia władz Kijowa w sprawach jądrowych były uzgodnione z zachodnimi państwami – przekazała rosyjska, państwowa agencja prasowa Tass.

„Absolutnie, oczywiście. To jest esencja, gra na różnych narzędziach informacyjnych, które dają zupełnie różne sygnały w przestrzeni informacyjnej i politycznej” – powiedziała.

Według Zacharowej „podobną taktykę stosuje się w Unii Europejskiej”.

„Widać sprzeczne wypowiedzi, które padają. Każda instytucja w Brukseli ma swoją własną rolę, swoją własną funkcjonalność, ale nie pod względem formy pracy, ale właśnie pod względem różnicy w tych sygnałach” – przekonywała.

„Muszą decydować o swojej retoryce publicznej, ale tego nie zrobią, ponieważ w różnych audytorium mówią zupełnie inne rzeczy” – uważa Zacharowa.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow przekonywał w piątek, że wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego sugerujące, że NATO powinno rozpocząć prewencyjne uderzenia na Rosję, potwierdziły potrzebę przeprowadzenia na Ukrainie tego, co nazywa „operacją specjalną”.

„W ten sposób zasadniczo przedstawił światu dalsze dowody zagrożeń stwarzanych przez reżim kijowski” – powiedział Ławrow. „Dlatego rozpoczęto specjalną operację wojskową, aby ich zneutralizować”.

W trakcie czwartkowej rozmowy w Australijskim Instytucie Lowy’ego prezydent Wołodymyr Zełenski przekonywał, że NATO i cała społeczność międzynarodowa powinny ponownie rozważyć procedurę reagowania na ewentualne użycie przez Rosję broni jądrowej i przemyśleć uderzenia prewencyjne.

„Co powinno zrobić NATO? Uniemożliwić Rosji użycie broni jądrowej. Ale co ważne, raz jeszcze apeluję do społeczności międzynarodowej, tak jak to było przed 24 lutego: uderzenia prewencyjne, aby wiedzieli, co się stanie, jeśli na nie zdecydują, a nie odwrotnie – czekać na atomowe ataki Rosji, a potem powiedzieć: O tak, dobrze, trzymaj to z dala od nas!” – mówił Zełenski.

