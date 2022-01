Stoltenberg po rozmowach z Rosją: istnieje ryzyko konfliktu zbrojnego w Europie

Posiedzenie Rady NATO-Rosja w Brukseli potwierdziło, że pomiędzy oboma stronami wciąż istnieją poważne różnice zdań. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wyraził opinię, że w Europie istnieje realne ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego.

Jak podaje agencja Reutera, w środę w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady NATO-Rosja. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział po czterech godzinach rozmów ambasadorów sojuszu z rosyjską delegacją, że NATO nie pozwoli Moskwie dyktować innym krajom rozwiązań bezpieczeństwa i tworzyć niebezpiecznych stref wpływów.

Stoltenberg powtórzył stanowisko NATO, że tylko Ukraina i członkowie NATO mogą decydować o tym, czy i kiedy Ukraina zostanie członkiem Sojuszu. „Rosja nie ma w tej kwestii prawa weta” – mówił szef NATO. Powtarzał też, że członkowie NATO są gotowi wspierać Ukrainę na drodze do członkostwa.

W trakcie spotkania NATO poinformowało Rosjan, że widzi nagromadzenie wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą. Stoltenberg powiedział, że jakiekolwiek użycie rosyjskiej siły przeciwko Ukrainie byłoby poważnym błędem politycznym, za który Rosja zapłaciłaby wysoką cenę.

Jego zdaniem istnieje poważne ryzyko nowego konfliktu zbrojnego w Europie.

Sekretarz generalny NATO oceniał po rozmowach, że „istnieją znaczne różnice między sojusznikami z NATO a Rosją”. Jego zdaniem nie będą one łatwe do zniwelowania, „ale to pozytywny znak, że wszyscy sojusznicy NATO i Rosja zasiedli przy tym samym stole i zaangażowali się w istotne tematy”.

Zastępca sekretarza stanu USA Wendy Sherman, która w poniedziałek przewodniczyła amerykańskiej delegacji w rozmowach z Rosją w Genewie, powiedziała, że dzisiaj w Brukseli ​​nie usłyszała niczego nowego od strony rosyjskiej. Sherman powiedziała dziennikarzom, że trudno jest zrozumieć, dlaczego Rosja uzbrojona w broń jądrową czuje się zagrożona przez znacznie mniejszą i słabszą Ukrainę, i prowadzi ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji w pobliżu jej granicy.

„O co chodzi? Czy chodzi o inwazję? Czy chodzi o zastraszanie? Czy chodzi o próbę działań wywrotowych? Nie wiem, ale nie sprzyja to dotarciu do rozwiązań dyplomatycznych” – mówiła.

Stoltenberg deklarował, że NATO jest gotowe do dalszych rozmów z Moskwą w kwestiach obejmujących kontrolę zbrojeń, rozmieszczenie rakiet i budowanie obopólnego zaufania. Dodał, że Rosja poprosiła o czas na odpowiedź w tej sprawie. Wendy Sherman zauważyła, że jest ważne iż Rosja nie odrzuciła pomysłu dalszych dyskusji.

