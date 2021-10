Markier będzie w stanie zwalczać drony

Platforma robotyczna Markier, będzie w stanie zwalczać bezzałogowe statki powietrzne za pomocą impulsów elektronicznych – poinformował serwis prasowy firmy Android Technics w rozmowie z Tass.

Robot Markier będzie mógł zidentyfikować różnego rodzaju intruzów: osoby nieupoważnione, pojazdy silnikowe i drony. Zastosowane zostaną różne środki zaradcze, w zależności od typu intruza.

„W przypadku walki z dronami rozważane są opcje radiowego i elektronicznego zagłuszania systemu sterowania dronami, przechwytywania sieci i dronów-samobójców w celu zneutralizowania UAV” – poinformowała służba prasowa.

Jak informowaliśmy, Rosja wykorzysta platformę robotyczną Markier do opracowania zaawansowanych robotów do ochrony ważnych obiektów państwowych, poinformował szef projektu w Narodowym Centrum Rozwoju Technologii, Arkady Pietrosow.

Rosja rozpoczęła 8 października eksperyment w kosmodromie Wostocznyj na Dalekim Wschodzie, aby zintegrować robota Markier z systemem bezpieczeństwa kosmodromu. Eksperyment obejmował kołową platformę robota Markier wyposażoną w wielofunkcyjny moduł optoelektroniczny. Zrobotyzowany pojazd kontrolował stan linii energetycznych portu kosmicznego i narzędzi oraz monitorował integralność obwodu kompleksu.

„Wyniki uzyskane podczas eksperymentu stanowią podstawę do stworzenia zaawansowanych pojazdów zrobotyzowanych, zdolnych do zapewnienia bezpieczeństwa ważnych obiektów państwowych” – powiedział Pietrosow.

Robot Markier został opracowany przez Fundację Badań Zaawansowanych i organizację pozarządową „Android Technology” jako kompleks do szybkiego rozmieszczania z szerokimi możliwościami inspekcji wizualnej i kontroli nad chronionym obszarem. Podczas działania Markiera na kosmodromie zostanie przetestowana technologia do autonomicznego patrolowania dedykowanych tras i identyfikacji naruszeń. Przetestowana zostanie też możliwość systemu do identyfikacji i przechwytywania, a także do przeciwdziałania aktom terrorystycznym i zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Wprowadzenie takich technologii zwiększy skuteczność ochrony naziemnej infrastruktury kosmicznej oraz zwiększy świadomość struktur bezpieczeństwa i jakość ich decyzji.

Eksperymentalna zrobotyzowana platforma Markier powstała w ramach projektu Advanced Research Foundation, uruchomionego w 2018 roku. Celem projektu jest stworzenie i przeprowadzenie pełnego rozwoju technologii i podstawowych elementów robotyki naziemnej.

Kresy.pl/Tass