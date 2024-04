Polska partia na Litwie zebrała podpisy poparcia pod listą kandydatów do Parlamentu Europejskiego

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin została zobowiązana przez Główną Komisję Wyborczą do zbierania podpisów mimo, że spełnianiała formalne kryteria wyłączające z tego obowiązku.

W środę AWPL-ZChR złożyła w organie wyborczym łącznie około 27 tys. podpisów poparcia dla kandydatów partii do Parlamentu Europejskiego, jak podano na jej stronie internetowej. Podpisy te zebrano w niecałe cztery tygodnie, jak twierdzi partia, ponieważ rozpoczęto ich zbieranie już po Świętach Wielkiej Nocy. Liczba wymagana dla rejestracji listy kandydatów to 10 tys.

Zgodnie z obowiązującymi na Litwie przepisami, jeśli partia brała udział w poprzednich wyborach i otrzymała co najmniej 10 tys. głosów, nie musi zbierać podpisów poparcia dla swoich kandydatów w kolejnych wyborach. Tymczasem AWPL-ZChR była jedynym z 16 stronnictw spełniajacych to kryterium, któremu Główna Komisja Wyborcza nakazała kolejny raz zebrać podpisy poparcia. W wyborach w 2019 r. partia Polaków uzyskała niemal 70 tys. głosów – 5,5 proc. wszystkich oddanych i tym samym trzeci już raz uzyskała mandat w Parlamencie Europejskim, który otrzymał Waldemar Tomaszewski. Łączna liczba mandatów przypadających na Litwę to 11.

GKW argumentowała jednak, że w poprzednich wyborach AWPL-ZChR startowała razem z Aliansem Rosjan. Z kolei polski portal na Litwie L24 podkreślił, że w innych takich przypadkach Komisja potrafiła podejść do sprawy inaczej szacując głosy partii będących w koalicji proporcjonalnie do ilości kandydatów każdej partii na liście koalicyjnej, tymczasem akurat w tym roku w stosunku do partii Polaków zachowała się inaczej. Samo stronnictwo oceniło to jako “działania mające na celu organizacyjne osłabienie mniejszości narodowych”.

Ostatecznie AWPL-ZChR będzie uczestniczyć w wyborach, a lista jej kandydatów otrzymała numer 6, wśród 17 list jakie znajdą się na karcie wyborczej na Litwie.

Listę kandydatów AWPL-ZChR do Parlamentu Europejskiego otwiera jej przewodniczący Waldemar Tomaszewski zasiadający w nim od 2009 r. Kolejnych kandydatów przedstawialiśmy już na naszym portalu.

awpl.lt/l24.lt/kresy.pl