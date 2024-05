Rakiety, amunicja, pojazdy wojskowe – Wielka Brytania wysyła Ukrainie największy pakiet pomocy militarnej

Oprócz 500 mln funtów w postaci funduszy wojskowych, Wielka Brytania dostarcza również Ukrainie sprzęt, w tym 4 mln sztuk amunicji, ponad 1600 rakiet oraz 400 pojazdów wojskowych.

W sobotę brytyjskie ministerstwo obrony podało, że Wielka Brytania dostarczy na Ukrainę „największy kiedykolwiek pakiet pomocy wojskowej”.

„Obok 500 mln funtów w postaci funduszy wojskowych, Wielka Brytania dostarcza również niezbędny sprzęt” – czytamy w komunikacie, opublikowanym na platformie X.

Jak czytamy, Brytyjczycy wyślą na Ukrainę 4 mln sztuk amunicji, ponad 1600 rakiet, a także 400 pojazdów wojskowych, w tym 160 wozów Husky.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 11, 2024