Prezydent Uzbekistanu wzywa do gotowości na falę powrotów emigrantów zarobkowych

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew polecił podlegającym sobie urzędnikom zaangażować się bardziej w adaptację w kraju powracających do niego uzbeckich emigrantów zarobkowych.

Mirzijojew powiedział, że od stycznia do kwietnia tego roku do ojczyzny wróciło 115 tys. uzbeckim emigrantów zarobkowych. Według sekretarza prasowego głowy państwa Szerzoda Asadowa urzędnicy mają za zadanie znaleźć pracę obywatelom, którzy wrócili do domu i rozwiązać ich problemy społeczne. Jak wyjaśnił prezydent środkowazjatyckiego państwa, w okresie styczeń-marzec powróciło do domów 58 tys. obywateli Uzbekistanu, a w kwietniu 57 tys. We władzach oczekuje się, że do końca 2024 r. z zagranicy powróci do kraju jeszcze około 250–300 tys. obywateli.

Prezydent polecił właściwym władzom utworzenie jednolitej platformy informacyjnej na temat migracji i zintegrowanie jej z systemem “siódemek machalisjkich”, to jest zaespołów tworzonych przez wiceszefów władz regionalnych, liderów organizacji młodzieżowych, organizacji kobiecych, inspektorów profilaktyki społecznej, inspektorów podatkowych i pracowników socjalnych. Według Mirzijojewa umożliwi to szybkie udzielenie pomocy obywatelom uzbeckim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji za granicą, a także zapewni im zatrudnienie po powrocie do ojczyzny.

Prezydent napomknął przy tym, że w rejonie sajchuńskim doprowadził już do zwolnienia 382 urzędników w związku z ich niskim zaangażowaniem w państwowy projekt mający na celu masowe zaangażowanie mieszkańców w przedsiębiorczość, tworzenie małych przedsiębiorstw i rozwój sektora usług, co można potraktować jako ostrzeżenia dla reszty pracowników urzędów państwowych i lokalnych.

Piszący o sprawie portal Fergana twierdzi, że Mirzijojew wydawał nawet instrukcje w kwestii rozwoju przemysłu skórzanego i jedwabnego. Krytykował fakt, że 50 proc. produkcji przemysłu galanteryjnego dały dwa ośrodki – Andiżan i Fergana oczekując rozszerzenia jego działalności.



W tym zakresie władze innych miast i regionów powinny zintensyfikować prace: szukać kapitału obrotowego dla fabryk i nowych rynków zbytu. W 2023 r. wyroby gotowe stanowiły zaledwie 30 proc. całkowitego eksportu Uzbekistanu – podsumował krytycznie jego prezydent.

Uzbekistan jest państwem o bardzo znaczącym w ciągu ostatnich 30 lat przyroście demograficznym. W czasie ostatniego spisu przeprowadzonego w ramach ZSRR Uzbecką Socjalistyczną Republikę Radziecką zamieszkiwało 19,8 mln ludzi. Według szacunków z kwietnia bieżącego roku mieszkańców Uzbekistanu jest już niemal dwukrotnie więcej – ich liczba przekroczyła 37 mln.

Od uzyskania przez to państwo niepodległości istotnym wyzwaniem dla władz pozostaje zapewnienie środków dla życia dla kolejnych licznych młodych generacji wchodzących w życie. Według danych Agencji ds. Zewnętrznej Migracji Zarobkowej Uzbekistanu na koniec marca za granicą pracowało ponad dwa miliony obywateli tego państwa, z tego około miliona w Rosji, od lat będącej głównym kierunkiem emigracji dla Uzbeków. Obawy w państwach Azji Środkowej wywołuje nowa polityka migracyjna władz Rosji wobec obywateli Tadżykistanu, którym utrudnia się dostęp, co ma związke ze sprawstwem Tadżyków w przypadku krwawego zamachu terrorystycznego w moskiewskiej Crocus City Hall z marca.

Czytaj także: Uzbekistan przyciąga arabskie inwestycje

fergana.news/gazeta.uz/kresy.pl