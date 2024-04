Tadżykistan zaniepokojony skalą blokowania wjazdu do Rosji jego obywatelom [+VIDEO]

26 kwietnia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Tadżykistanu odbyło się spotkanie z Ambasadorem Rosji Siemionem Grigoriewem. Władze w Daszanbe wyraziły wobec niego swoje zaniepokojenie nową polityką migracyjną rosyjskich służb.



„Ambasadorowi uświadomiono zaniepokojenie strony tadżyckiej powszechnymi, bezpodstawnymi przypadkami odmowy wjazdu na terytorium Rosji obywatelom Tadżykistanu” – podała w oświadczeniu służba prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych środkowoazjatyckiej republiki, które przytoczył w piątek portal Fergana. Portal podkreśla, że sama ambsada Rosji nie odniosła się do opisywanego spotkania.



Fergana przytacza informacje medialne o ​​ponad dwustu obywatelach Tadżykistanu, którzy utknęli na ziemi niczyjej w strefie na orenburskim odcinku granicy kazachstańsko-rosyjskiej, przed przejściem granicznym Sagarczin. Według relacji sprzed czterech dni część oczekujących Tadżyków miała tam koczować już od trzech dób. Autor nagrania zamieszczonego na serwisie Youtube twierdzi, że rosyjskie służby graniczne powoływały się na awarię systemu informatycznego, zarazem wyraża przekonanie, że nie wpuszczani do Rosji są wyłącznie obywatele Tadżykistanu.



„W ciągu półtora doby rosyjska straż graniczna przepuściła jedynie 12 samochodów z obywatelami Tadżykistanu. Osoby poniżej 14 roku życia i powyżej 60 roku życia mogą wjechać na terytorium kraju [Rosji] bez problemów. Obywatele innych krajów – Uzbekistanu, Kazachstanu, Kirgistanu – podróżują bez problemów” – mówi na nagraniu jego autor.



Fergana relacjonuje przypuszczenia, że sytuacja ta może być nową polityką Rosji wobec przyjeżdżąjących z Tadżykistanu wynikającą z ataku terrorystycznego pod Moskwą, jaki miał miejsce 22 marca na centrum koncertowe Crocus Hall. Państwo Islamskie (ISIS), a konkretnie jego środkowoazjtyckie skrzydło “Wilajet Chorasan”, wzięło na siebie odpowiedzialność za zamach.

W związku z atakiem terrorystycznym zatrzymano już kilkanaście osób, w tym czterech podejrzanych o bezpośrednie sprawstwo – Dalerjona Mirzojewa, Sajdakramiego Rachabalizoda, Szamsidina Faridunie i Muhammadsobira Fajzowa. To obywatele Tadżyskistanu. Najnowszym zatrzymanym jest kolejny Tadżyk – Dżumochon Kurbonow, który trafił do aresztu w tym tygodniu.

Blokowanie dostępu do Rosji może mieć dla Tadżykistanu. To najuboższe z państw Azji Środkowej. Bardzo wielu Tadżyków migruje do Rosji w celach zarobkowych. To trzecia co do wielkości grupa imigrantów zarobkowych w tym państwie. W zeszłym roku w celu podjęcia pracy do Rosji wjechało 652 tys. obywateli Tadżykistanu, podało BBC. W 2023 r. wartość przekazów międzynarodowych od migrantów tadżyckich do ojczyzny wyniosła 5,7 mld dolarów2, co odpowiada 48,2 proc. PKB Tadżykistanu, jak wyliczył Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

