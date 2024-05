Wielki protest Solidarności w Warszawie. 150 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum ws. Zielonego Ładu [+FOTO/+WIDEO]

Trwa wielki protest Solidarności w Warszawie pod hasłem “Precz z Zielonym Ładem”. Podczas manifestacji zebrano ok. 150 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum. Manifestację pod hasłem “Precz z Zielonym Ładem” zorganizowały NSZZ “Solidarność” i NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność”. Protestujący domagają się przede wszystkim likwidacji Zielonego Ładu i zablokowania importu produktów rolnych z Ukrainy. Marsz rozpoczął się na Placu Zamkowym około godz. 12:15. Podczas demonstracji zbierane były podpisy pod projektem dotyczącym referendum ws. “Zielonego Ładu”. “Tylko dziś, w czasie demonstracji, zebrano 150 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum ws. Zielonego Ładu” – poinformował w czasie przemówienia pod Sejmem szef Solidarności Piotr Duda. Docelowo “S” chce zebrać milion podpisów.

Trwa demonstracja “#PreczZzielonymŁadem“! Relacja na żywo: https://t.co/mROBy3qKHH pic.twitter.com/YhJFLkstb3 — Tygodnik Solidarność (@Tysol) May 10, 2024 “Dzisiaj po 20 latach w UE, gdy widzimy, jak polska gospodarka się rozwija, gdy indywidualnie mamy coraz więcej pieniędzy w portfelu, no to muszą nam dowalić Zielony Ład tylko dlatego, żebyśmy spadli do poziomu polskiego pracownika z początku lat 90. (…) Wiemy, że Unia Europejska emisje ma na poziomie 7 proc., a Chiny na poziomie 30 proc. Jak są tacy chojracy i tak dobrze kierują KE, to niech rozmawiają z Chinami, żeby oni zmniejszyli emisję CO2, a nie my będziemy się ograniczać i niszczyć nasze gospodarki” – mówił podczas swojego wystąpienia przewodniczący Solidarności. Tłumy na demonstracji #PreczZzielonymŁadem! Relacja na żywo: https://t.co/tuvGr6b1QX pic.twitter.com/LVFiSJJo0Z — Tygodnik Solidarność (@Tysol) May 10, 2024

Po godz. 13 związkowcy w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie złożyli petycję do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. „Europejski Zielony Ład jest więc w naszych oczach eksperymentem, który przeprowadza się na wszystkich obywatelach Unii Europejskiej. Jest utopią, którą wprowadza się według uznania unijnych urzędników, a która sprawi, że znów – tak jak kilkadziesiąt lat temu – odbierane nam będą podstawowe prawa – własności, bezpieczeństwa, niezależności” – napisali związkowcy w petycji do przewodniczącej KE.

Po godz. 15 w Sejmie delegacja Solidarności przekazała petycję także marszałkowi Szymonowi Hołowni. Delegacja “S” spotkała się także z rolnikami, którzy od wczoraj prowadzą strajk okupacyjny w Sejmie.

W manifestacji wzięli udział m.in. politycy PiS i Konfederacji. „Gdyby chcieć to osiągnąć, trzeba byłoby zamknąć cały przemysł, a ludzie musieliby się wyprowadzić ze swoich domów do namiotów. Ironizuję, ale tak to właśnie wygląda” – uważa prof. Władysław Mielczarski, ekspert ds. energetyki. Zwrócił uwagę, że „Europejski Zielony Ład będzie szczególnie kosztowny dla biedniejszych krajów europejskich, w tym dla Polski”.